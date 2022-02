La defensa de la mujer divide en Elche con dos mociones que se solapan en el pleno

La defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres con la llegada del 8 de marzo vuelve a separar a los grupos políticos de Elche. Prueba de ello son las dos mociones propuestas, una de Compromís y otra del PP, para el pleno del lunes que se han solapado en torno a esta reivindicación y que van a obligar a la corporación municipal a negociar este fin de semana para tratar de llegar a un acuerdo. El fin es conseguir que el Ayuntamiento apruebe una declaración institucional, algo que ha impedido años atrás Vox al votar en contra.

El primer partido en anunciar su moción de apoyo al Día de la Mujer fue Compromís, este martes. La petición de los socios del PSOE pasa por solicitar incorporar la perspectiva de género en el presupuesto de inversiones, especialmente en los fondos Next Generation. También persiguen promover un plan de igualdad que comprometa al uso del lenguaje inclusivo y no sexista en todos los documentos de la Administración local y reclamar al gobierno central bajas laborales para los cuidados por razón de enfermedades o confinamientos de menores o dependientes, entre otras reivindicaciones. Además, el texto de Compromís, apela al feminismo «como mejor antídoto contra la derecha y el fascismo» y como «un movimiento imparable para mejorar la vida de todas las personas y de las mujeres». Su portavoz, Esther Díez, resaltó el martes la importancia de esta moción «en un contexto en que la extrema derecha esta abanderando un discurso negacionista sobre la desigualdad, y que en realidad lo que hace es ocultar los deseos que tienen de retornar al pasado, de atentar contra los derechos básicos de las mujeres».

Sin embargo, algunos de los matices de la defensa de las mujeres que hace Compromís no han sido para nada compartidos por toda la oposición como para que la propuesta, como pretendía Esther Díez, fuera apoyada como una declaración institucional en el pleno. «Si quieres que te apoyen la moción no puedes ir metiendo los dedos en los ojos de otros», comentó un concejal ante las discrepancias generadas.

El PP, que rechaza que «se le obligue a los funcionarios a escribir con lenguaje inclusivo», salió este viernes macando distancias y anunciando que presentaba una declaración institucional «blanca», con tal de que fuera apoyada por todos. Los populares tiraron del texto firmados por los grupos políticos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «una declaración que nace desde el consenso y el compromiso por luchar unidos en favor de la igualdad y los derechos de todas las mujeres de nuestros país», defendieron.

La edil, Loli Serna, pidió estar unidos para luchar por una igualdad efectiva entre mujeres y hombres y solicitó a todos los grupos «altura de miras y que dejemos la política partidista a un lado. En la lucha contra la igualdad no podemos buscar adversarios, si no sumar adhesiones». Reclamó responsabilidad y trabajar juntos por los derechos de todas las mujeres». Tras la reunión de portavoces, los cinco partidos de la corporación y el edil no adscrito tendrán que negociar todavía si escogen la declaración institucional que propone el PP o si respaldan la moción de Compromís, partido que está dispuesto a retirar su propuesta, pero con la condición de que todos los grupos apoyen el texto de la Federación de Municipios y Provincias, algo complicado si Vox se mantiene en su línea.