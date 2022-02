ESTAMOS TRABAJANDO EN ELLO

«Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el que se pudo».

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916), escritora austriaca.

A raíz del último informe emitido por los técnicos del Museo Arqueológico Nacional (MAN) desaconsejando el traslado temporal de la Dama de Elche hasta su ciudad de origen (esta misma), se han recibido en el Ayuntamiento otros estudios, dictámenes y escritos de diversa índole y contenido, unos solicitados por el gobierno municipal y otros motu proprio de los emisores, a cargo de personas, entidades y cosas que a continuación se detallan (salvo error u omisión: han sido copiados en una servilleta de papel por nuestro espía escondido en el aseo de la Alcaldía).

Departamento de Técnicos de Mantenimiento del MAN

«Después de tener conocimiento de la existencia de un informe emitido por supuestos técnicos de este museo, desaconsejando el traslado de la Dama de Elche a dicha ciudad, debemos hacer constar y clarificar que, como auténticos técnicos en mantenimiento de este museo nacional, no hemos sido consultados al respecto. En tal sentido, estamos elaborando el informe técnico genuino sobre dicha cuestión, con intervención de reputados profesionales en fontanería, carpintería, climatización y limpieza, que en breve fecha daremos a conocer».

Asociación de Empresarios del Mármol, la Piedra Caliza y los Feldespatos (AEMPCF)

«Tras analizar detenidamente el informe del MAN, nos vemos en la perentoriedad de aclarar que, contrariamente a lo señalado en dicho estudio, la piedra caliza de la sierra de Peligros (Ferriol) es de la máxima calidad, resistencia y durabilidad. No obstante lo cual, según pruebas empíricas realizadas en nuestro laboratorio, debemos advertir de que si se cae al suelo o se le da con un pico podría verse alterado el sustrato pétreo, por lo que sería conveniente evitar este tipo de contingencias. Por lo demás, sin problemas».

Real Instituto de Maquillaje, Estética y Lociones (RIMEL)

Tras unas consideraciones que no vienen al caso sobre lo seca que suelen tener la piel los técnicos de los museos, esta entidad expone: «Respecto al problema apuntado en el informe de pérdida de pigmentación de la escultura y del elevado peligro de desprendimiento de pequeñas porciones de la epidermis, ponemos en su conocimiento que estas circunstancias se puede tratar aplicando, en primer lugar, un exfoliante para limpiar impurezas y esas molestas sales que tanto afean el rostro, y aplicar seguidamente una base de serum, colágeno y queratina. El uso de maquillaje reparador es opcional. Aprovechamos para reivindicar la incorporación de profesionales de nuestro gremio entre los restauradores de los museos: la piedra es sufrida pero cuando pasan varios siglos también afloran signos de envejecimiento».

Gremio de Transportistas de Mercancías de Alto Valor (GTMAV)

«Por la presente, ponemos en conocimiento de los organismos y particulares interesados que nuestros servicios garantizan la absoluta inalterabilidad e inmutabilidad de las esculturas íberas, griegas y romanas que nos confían. Las renacentistas necesitan embalaje doble, pero también garantizadas. Adjuntamos nuestro catálogo de servicios y tarifas, con interesantes descuentos en encargos de ida y vuelta».

Ilicitanos e Ilicitanas por el Palmeral, la Dama y la Fachada del Progreso (IIPDFP)

«Señor Alcalde: Desde esta plataforma recién constituida aunque ya muy arraigada en el acervo popular, pedimos que se modifique la letra de ‘Aromas Ilicitanos’ para que quede más patente nuestro apego a esa irrenunciable y añorada seña de identidad que representa nuestra más afamada escultura. En consecuencia, proponemos el siguiente cambio en la segunda estrofa: ‘Tiene su alma altruista/ tiene su Dama universal/ tiene su reina íbera por matrona/ morena, morena/ la que vino desde el MAN’».

Miquel Octavi Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte

«Estimado Carlos: En respuesta a tu escrito solicitándome una aclaración sobre la postura de este ministerio ante la petición de cesión temporal de la Dama por el MAN, no te quepa la menor duda de que mi voluntad es firme al respecto, en un sentido o en otro según se mire, como ya he tenido ocasión de exponerte, por lo que en respuesta a tu insistencia puedo asegurarte categóricamente e incluso soslayar enfáticamente que estamos consecuentemente en una línea en la que cabrían varias opciones concatenadas pero no concomitantes, por la propia etiología inherente al asunto de marras, y más concretamente al carbonato cálcico, el cloruro sódico y la sal de frutas presentes en la pieza. No obstante, y aunque no voy a pasar por encima ni por debajo de los técnicos, cabe la posibilidad, por pequeña que sea, de que pudiera pasar por un lado o por el otro, en un momento y condiciones a determinar por la higroscopia y la previsión del tiempo, según sea la uno lo otro o lo contrario, a la vista del nuevo informe que he solicitado. Espero que te haya aclarado las dudas y mi decidida postura al respecto. (Nota: le doy traslado de esta aclaración a Ximo Puig)».

Técnicos (auténticos) del MAN

«Habiendo tenido conocimiento de que determinados individuos de este museo nacional se han dirigido a ese Ayuntamiento con la malsana intención de desacreditar nuestro informe que desaconseja el traslado de la Dama por las razones ya explicitadas, ponemos en su conocimiento que dichos sujetos no cuentan con la acreditación ni titulación profesional pertinente para realizar informe alguno sobre la pieza. Nuestra acendrada trayectoria en negativas de traslados de piezas arqueológicas nos avala. Rechacen imitaciones».

Subdirector adjunto de operaciones y obras del MAHE. (Comunicación interna).

«Estimado alcalde: A tenor de las últimas las infructuosas gestiones para conseguir la cesión de la Dama, ¿vamos a seguir adelante con la reforma del museo? Lo digo porque ya toca ponernos a tirar tabiques, cambiar la fontanería y la escayola, y claro, si hay que hacerlo se hace, pero hacerlo pa ná, pues digo a lo mejor con una mano de pintura y otra de alicatado, a lo mejor es suficiente. Quedo a la espera de instrucciones. (Por cierto, a ver si abren ya la cafetería de arriba, que tengo que desplazarme todos los días al Damasol a almorzar)».

Además, nuestro espía, ya que estaba allí, ha interceptado también otro escrito relativo al convento de la Merced, creyendo que se trataba del informe del Consell Valencià de Cultura o de la conselleria por lo del BIC. No era ninguno de los dos, pero lo transcribimos por su indudable interés socio-cultural:

Red de Hospederías Monásticas de los Frailes Mercedarios Calzados (RHMFMC)

«Habiendo tenido conocimiento de la intención de ese Excmo. Ayuntamiento de dedicar a hospedería nuestra antigua y añorada morada en esa villa, así como de la controversia que dicho empeño ha suscitado entre la población, desde esta entidad nos ponemos a su disposición para explotar dicha futura instalación, con la misma finalidad de dar hospedaje a peregrinos, penitentes y trotacaminos, dentro de los parámetros de recogimiento e introspección que caracteriza a nuestra orden. Con ello, además de reparar el injusto desposeimiento que padecimos hace 187 años, el inmueble no caería en las avariciosas manos privadas, sino que quedaría bajo el amparo y la protección de Nuestra Señora, en una bienaventurada colaboración público-divina. PD: Nos da igual si es BIC, pero la restauración la pagan ustedes».

Nuestro espía seguirá atento a nuevas comunicaciones (aunque no sabemos por cuánto tiempo, porque con los pifostios del PP y de Ucrania está recibiendo muchas ofertas de trabajo).