Elche rechaza por segunda vez debatir sobre la reprobación al ministro Iceta por la no cesión de la Dama

El pleno de Elche ha rechazado en la sesión de este lunes una moción de urgencia para reprobar al ministro de Cultura Miquel Iceta, la segunda consecutiva en dos meses, por la "decisión política", en palabras del concejal popular Pablo Ruz, de no autorizar la cesión de la Dama. "Muchos de nosotros nos sentimos engañados", relataba Ruz.

Ante ello, el concejal socialista Héctor Díez consideraba que no estaba justificada la urgencia de la moción ya que a su juicio se debería tratar más bien dentro de los acuerdos institucionales, además de recordar que en 2015 el entonces ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo también negó la Dama y no se instó entonces desde las filas populares a favor de su reprobación. A su juicio, la reprobación no soluciona el problema.

Desde Compromís, Esther Díez también rememoró que los populares en el pasado no votaron a favor en el Congreso y en el Senado para la cesión definitiva del busto ibero, de ahí que, junto al PSOE, se votara en contra de la urgencia de la moción y, por tanto, no saliera adelante.

El PP ya presentó en el pleno del pasado enero una moción in voce en el mismo sentido y con mismo resultado.