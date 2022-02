«Nuestras exportaciones no son estratégicas, pero el miedo que se va generando llevará a cancelar pedidos»

El decano nos atiende al otro lado del teléfono tras el estallido de un conflicto bélico de repercusiones difíciles de cuantificar.

¿Qué pensó cuando supo de la invasión rusa de Ucrania, qué impresión le produce lo que está ocurriendo?

En primer lugar estamos todos pasmados por lo que ha pasado. Desde la II Guerra Mundial no habíamos visto nada parecido en Europa como ha sido el entrar en un país. Estamos expectantes sobre lo que está pasando ahora. Solo lo veíamos en películas que nos recuerdan la guerra. Nos ha generado un shock y no ha habido una reacción contundente, bueno sí se han unido la OTAN y Europa para tomar una serie de medidas económicas, pero nadie se lo esperaba. Pensábamos que estas negociaciones de presión iban a dar un fruto y nos hemos levantado en plena guerra...

Las bolsas han sido muy sensibles...

Las bolsas son lo más sensible y más a corto plazo porque, lógicamente, reflejan el miedo de los inversores ante cualquier acontecimiento que altere la estabilidad económica. Ante esta situación se generan ventas (de acciones) y grandes caídas del mercado de valores, pero aún es un poco pronto.

¿Cree que Rusia tiene previsto un escenario económico tras la invasión?

Yo creo que tampoco sabemos qué pasa por la mente de quienes están orquestando todo esto porque serían distintos los escenarios que aparecerán en los próximos días. No sabemos si habrá un gobierno provisional, pero pinta bastante mal.

¿Qué opina de las medidas de sanción impuestas al gobierno de Putin?

El paquete de medidas económicas que se han aprobado es una primera batería de cosas que intentan atacar al circulo más cercano del presidente ruso, pero también hay muchos efectos para muchos negocios; especialmente para los sectores tecnológicos, pero también para el económico, bancario y financiero, que es muy sensible. Yo me imagino que esto esperarían que se activaría y no sé si le va a servir para que se modere su intervención o les dará igual porque de alguna manera puede ser que cuenten con el apoyo de otro bloque económico muy grande, como es el de China, no lo sé. Hay que ver cómo se van a materializar las relaciones de Rusia con Ucrania, que tendrá un nuevo gobierno y, lógicamente, será afín a Putin.

Dice que esa batería de medidas económicas intenta atacar al círculo más próximo de Putin...

Sí, se está generando una división en Rusia porque hay gente con muchos intereses fuera de allí. Aquí precisamente, en esta provincia, sin ir más lejos, hay miles de personas con inversiones y viviendas, con intereses económicos y, como en Alicante, en el resto de España. Todo esto va a escocer bastante a muchas personas que son los que van a tener otro escenario distinto, hasta para viajar y lo vamos a ver. Otro escenario es el de las transferencias swift (un sistema de mensajería interbancario de transferencias transfronterizas que usan la mayoría de bancos), que haría bastante pupa, esas transferencias que también cambiarían el panorama, a la hora de salir o de transferir. Hay mucha gente con dinero y fuera, en los países europeos y en los Estados Unidos, no solo los oligarcas sino gente de otro nivel. Y claro, hay otra repercusión que hay que ver, ¿cómo van a quedar los visados?, y muchas otras cosas. Insisto, es todavía muy pronto, pero también tendrá problemas a la hora de la movilidad.

Esta provincia es exportadora, ¿qué panorama le augura?

Tenemos un volumen de exportación que va especialmente a Rusia y Ucrania. Lógicamente, lo de Ucrania está totalmente bloqueado y lo de Rusia le va a afectar. Insisto que va a depender del panorama que se dé a continuación. Se van a bloquear los sectores más estratégicos, como alta tecnología, que pueden dar al gobierno ruso acceso a lo último en esta materia y eso les afecta más a otros países como Alemania o Estados Unidos. Nuestros productos no son tan estratégicos, pero es posible que en otro paquete de medidas o incluso el miedo que se está generando a la exportación, puede llevar a que se cancelen pedidos y reservas, principalmente turísticas, o intereses de inversión, como son viviendas, que hay mucha gente que lo ha hecho aquí y procede de grandes comunidades del Este de Europa.

¿Puede funcionar el mercado sin confianza?

El término confianza es clave en los negocios. Se gana con el tiempo y se puede perder en un momento y sobre todo a nivel diplomático, que eso ya está claro, porque se están cerrando por la mayoría de países las relaciones con Rusia. ¿Y en los negocios?, tres cuartos de lo mismo. El problema financiero es que está detrás de todas las transacciones económicas de divisas y de dinero. Si eso no acaba de funcionar y genera desconfianza, se paraliza el resto, ventas y compras, y si no tienen garantizado que las transacciones lleguen, lo paralizas todo. Va a ser un golpe a la confianza que podría ocurrir en unos días. Ahora bien, quiero pensar que habrá un plan más allá de lo de invadir un país. Si lo supiéramos, podríamos indagarlo. Ahora mismo la incertidumbre es la bolsa, que es lo más sensible y estoy seguro que muchos negocios están cancelando muchas interacciones con Rusia y Ucrania, incluso a nivel deportivo.

Pensábamos que estábamos saliendo de la crisis del covid y nos llega otra tan incierta.

Hay que ver el recorrido que tendrá esto pero ahora mismo que se estaban empezando a sentar las bases de la recuperación, todo iba bien en el tejido empresarial, industrial, inmobiliario..., se estaban sentando las bases de muchos sectores con cierta alegría y confianza en un futuro y, de momento, claro, más allá de los sectores industriales que nos puede afectar en un porcentaje de exportaciones a estos países, más allá de eso hay que ver que Europa es una región económica muy fuerte. Hay que ver cómo se va a generar esta repercusión en el bloque económico de Europa y en el de Estados Unidos, lo que llamamos occidente. Las medidas no son para impulsar nada, van en el sentido contrario, van para protegernos.