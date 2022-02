El pleno de Elche aísla a Vox en la moción en favor de la igualdad, la mujer y el 8M

La moción del grupo municipal de Compromís per Elx, relativa al próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, volvía a desencadenar este lunes, casi como todos los años cuando aparece este debate en el pleno municipal, posiciones antagónicas entre los grupos municipales. Las intervenciones de Vox, por enésima vez, fueron las más controvertidas, aunque al final el consenso entre casi todos los grupos se impuso.

Eduardo García-Ontiveros, edil no adscrito, pidió de entrada a Compromís no excluir en esta cuestión ni siquiera a la extrema derecha, recordó que hay feministas tanto en la izquierda como en la derecha y que el feminismo es de todos.

Desde Cs, Eva Crisol denunció que partidos como Compromís se apropiaran de una ideología y se quisiera excluir otras posiciones feministas, que se adueñara en definitiva del feminismo y que el resto no tuviera cabida en ella. "Necesitamos a la otra parte de la sociedad", reivindicó Crisol.

Aurora Rodil, de Vox, dijo que esta moción era sectaria, "es un totum revolutum", con "diagnósticos equivocados, propuestas insuficientes y enfrenta a hombres y mujeres como siempre". Rodil afirmó también que donde impera el comunismo las mujeres son pobres.

"No somos ni feministas ni antifeministas. Las mujeres de Vox somos mujeres iguales que hombres y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, no necesitamos cupos, nos los ganamos por nuestros méritos y porque valemos", apuntaban desde Vox, para añadir: "La moción insulta a muchos de nosotros y en su germen busca el enfrentamiento. A los hombres no los vemos como enemigos, sino como compañeros de vida y de camino".

Desde el PP se hizo un llamamiento a superar las diferencias políticas. La edil popular Loli Serna lamentó que Compromís, en lugar de defender una moción elaborada y consensuada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trajera una moción "en la que buscan adversarios, una moción totalmente sectaria, en la que dedican buena parte del cuerpo a atacar a los partidos de la derecha".

En este sentido, la popular recordó que fue el PP a nivel nacional el que elaboró la primera ley contra la violencia de género, además de contar con la primera mujer en presidir el Congreso y el Senado y, a nivel local, desarrollar el primer plan de igualdad. "Buscan sacar rédito político de esta moción", decía molesta Serna.

Mariano Valera, edil socialista, dejó a un lado el texto que tenía previsto defender y se mostró preocupado porque a su juicio no se estaba acertando en el discurso, por lo que pidió que saliera del pleno un acuerdo mayoritario, "con un discurso claro y mayoritario de todos los grupos". "Le estamos dando una voz a ese argumentario extremo mientras nosotros nos estamos peleando en las formas. Que 27 personas no se puedan poner de acuerdo es hacer un flaco favor a la desigualdad. No nos olvidemos de lo importante", reclamó.

Ante el ambiente generado en el pleno, Compromís, tras tomar la palabra Esther Díez, propuso autoenmendarse en su propia moción, pero dejando claro que a quien se debería señalar "es a la formación política que ha impedido una declaración institucional", refiriéndose a Vox. Así las cosas, finalmente, y tras una pequeña reunión de los ediles intervinientes, Compromís propuso modificar y retirar de su propia moción todas las palabras que hacían alusión a los partidos de derechas en la exposición de motivos, pero no ultraderecha, incorporando las reivindicaciones y acuerdos de la FEMP. "Para mí la lástima es que en la reunión de portavoces no dijeran qué les sentaba mal de la moción. No es una moción blanca y el que se tenga que molestar que se moleste. Defender el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres", recordó Esther Díez antes de ese pequeño encuentro de ediles de todos los grupos para tratar de sacar adelante la moción con el mayor apoyo posible.

"Es ideología marxista pura", insistía Vox tras modificarse esa moción. "Desde Vox estamos de acuerdo con la igualdad. Igualdad no es patrimonio de la izquierda y la derecha no se tiene que arrodillar. No nos creemos la buena intención de la moción para nada, tenía la intención de dividir", declaraba luego Aurora Rodil.

La moción autoenmendada de Compromís, tras el acuerdo alcanzado con el resto de grupos municipales durante la misma sesión plenaria salvo con Vox, logró, como cabía esperar, los votos a favor de todos y solo en contra de Vox.

El 8 de marzo hay convocada una manifestación en Elche a partir de las 19 horas para reivindicar igualdad.