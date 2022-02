La polémica por la residencia de Altabix acorrala a Compromís y arrastra al PSOE

¿Qué hubiera pasado si el PP estuviera gobernando en la Generalitat y en Elche y se hubiera tenido que enfrentar a la crisis que desde hace más de dos años arrastra, primero con una y luego con otra contrata, la residencia pública de gestión privada de Altabix? ¿Cómo serían las críticas de PSOE y Compromís desde la oposición contra los populares? Esto mismo se puede preguntar más de uno tras lo visto en los últimos meses y sobre todo después haber asistido al pleno ordinario de este lunes, donde el PSOE no se atrevió a dejar solo a su socio de gobierno, Compromís, a pesar de saber que lo que está pasando en dicho centro de mayores es vergonzoso, y no de ahora, sino desde antes incluso de la pandemia, y en el que Compromís trató de defender lo indefendible, presentando en el apartado de mociones de urgencia una para tratar de salvar desde Elche como fuera y una vez más esta difícil papeleta que solo depende exclusivamente de la acción de la Conselleria de Políticas Inclusivas de Mónica Oltra.

Fue el punto que crispó al máximo el pleno. Pero porque sobre todo PP y Vox vieron como una tomadura de pelo que después de un largo debate sobre la moción de los populares para exigir al Consell que rescindiera la contrata y se reprobara a Oltra, sin éxito, Compromís sacara, casi al final del pleno, otra «de urgencia», instando a la Generalitat a que aclare cómo se gestionará la residencia cuando el 31 de octubre de este año se acabe, en teoría, la contrata, a que mejore el centro, a que exija a la concesionaria a que haga lo propio, además de señalar que el Consell ha tenido que asumir actuaciones sin ser de su responsabilidad, y a que continúen las inspecciones y acelere los expedientes ya iniciados.

«Esto es una burla», dijo Aurora Rodil de Vox. «Un sainete», añadiría luego el popular Pablo Ruz, quien agregó: «Esto ofrece la peor imagen y cara de la política de Elche». Esther Díez, de Compromís, no podía dejar a los pies de los caballos a su jefa de filas y, ante la reacción de la oposición, contraatacó reprochando al PP que no hubiera propuesto retirar en la primera moción el apartado de reprobación de Oltra. Ruz respondía entonces que si Díez lo hubiera propuesto lo hubieran quitado con tal de sacar adelante la moción inicial. Díez replicó que sí se había abierto a aceptarla si se hacían modificaciones, pero que el PP no había querido el acuerdo.

Talón de Aquiles

El caso es que el PP atacó al equipo de gobierno en uno de sus talones de Aquiles en Elche, sobre todo a Compromís: la situación de la residencia de Altabix. La edil Loli Serna sacó buena parte de la munición disponible y que el resto de la oposición compartió. Al final los socialistas, a desgana, no tuvieron más remedio que apoyar a su socio de gobierno e impidieron que la moción de los populares, aún sabiendo que tenían buena parte de razón, saliera adelante.

En el debate de esa primera moción Aurora Rodil, de Vox, recordó que desde hace más de dos años y medio tienen conocimiento de la situación que se vive en esta residencia. «Mucha igualdad, pero los únicos desiguales aquí son esos ancianos que están recibiendo maltrato. Y que no se culpe a los trabajadores, que también son maltratados y muchos renunciaron porque no podían ver el estado en el que estaban los ancianos. Nos tendría que avergonzar a todos. Se ha constituido en una situación de lesa humanidad», afirmaba, al tiempo que aseguraba que Compromís había pedido a la Asociación de Familiares de las Residencias de la Comunitat Valenciana (Recova) que quitara de la moción, que defendió el PP en el pleno a petición de este colectivo, la responsabilidad de la Generalitat.

¿Cuándo acaba la concesión?

Esther Díez trató de justificar que Oltra no ha podido visitar el centro de mayores porque estaba prohibido por la pandemia. También afirmó que un expediente de resolución de contrato tardaría más que el plazo que está establecido para que acabe la contrata, algo que no quedó claro si ocurrirá el 31 de octubre de este año o del siguiente. La edil de Compromís insistió en que la conselleria está realizando continuas inspecciones, elevando expedientes sancionadores de más de 100.000 euros, realizando inversiones de más de 500.000 euros que se suman a otros 600.000 de mantenimiento... Para Compromís, lo que buscaba esta moción del PP era sacar rédito político, aunque se avino a llegar a acuerdos para sacar adelante la moción si se retiraba por ejemplo lo de la reprobación a Oltra.

Esfuerzos insuficientes

Héctor Díez, desde el PSOE, reconoció que todos sus esfuerzos como ejecutivo local «no han sido suficientes para que la situación mejore y seguramente porque no es una situación fácil de resolver. Pero los hechos están ahí: hemos pedido desde el inicio de la pandemia la intervención sanitaria urgente, el rescate de la concesión, hemos pedido a Mónica Oltra mayor celeridad en la toma de decisiones y lo hemos hecho en persona y todo lo que estaba a nuestra mano y más, y porque nos daba la gana y hemos excedido nuestras competencias. Hemos hecho todo lo que hemos podido y no hemos mirado para otro lado».

El edil socialista pidió no sacar rédito político y también se mostró de acuerdo con llegar a consensos sobre este asunto, pero no creía que reprobando a la vicepresidenta del Consell se fuera a resolver algo. Pidió por ejemplo que se diera un paso más y se acelerara la resolución de los problemas, y también esclarecer cuándo acaba el contrato, si en el 2022 o en 2023. «Pero si es para 2022 ¿hay alguien que esté trabajando ya en los pliegos de condiciones? porque no va a dar tiempo».

Héctor Díez llegaba a afirmar: «Esta empresa es inepta para llevar esta gestión y nos preocupa cómo va a ser la próxima gestión, hay que trabajar», agregaba, para apuntar por último: «Aquí han faltado gestos», al tiempo que destacaba que«el empeño del grupo socialista es que esta situación se solucione y la solución pasa no por reprobar sino por un servicio digno y de calidad».