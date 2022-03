María Ángeles Sánchez: «Mis cincuenta años de trabajo merecen permanecer cuando yo me vaya de este mundo»

¿Cómo ha recibido el reconocimiento que le da su ciudad?

Con una alegría enorme, tengo mucha gratitud por ello. Aunque resulte tópico, no me lo esperaba. Para mí estar en un listado, por ejemplo, en el que aparece un erudito, renacentista y amigo del alma como Vicente Verdú es un honor enorme. Cuando me conceden una distinción, me fijo en mis predecesores. Así veo el valor que tiene. También estoy feliz por ser la primera mujer, porque esto abre una vía para otras muchas que también se lo merecen.

Tenía pensado preguntarle por esto precisamente...

Son cosas que todavía sorprenden estando en el año 2022, queda mucho camino por recorrer. Se ha empezado a mirar a la otra mitad de la humanidad, que siempre ha estado ahí. Me parece muy acertado el proceso de feminización del callejero que está llevando a cabo el Ayuntamiento. Lo que me gustaría es que debajo del nombre de la persona se pusiera su profesión, ya sea archivero, industrial o periodista. Por eso me gusta que el nuevo instituto se llame Periodista Vicente Verdú o que en el jardín de Ana María Drack se incluya que es poeta y cantautora.

«Cuando estás en la cresta de la ola y te reconocen, parece lo normal. Pero cuando lo hacen en tus horas más bajas es reconfortante»

En los últimos años está recogiendo un cariño enorme...

En 2015 me diagnosticaron un cáncer de páncreas y estuve mucho tiempo fuera de todo circuito. Mis energías estaban centradas en sobrevivir a la enfermedad. Cuando estás en la cresta de la ola y te reconocen es normal. Me han dado muchos premios cuando estaba en el pleno desarrollo de mi profesión periodística. Pero que me reconozcan en mis horas más bajas es reconfortante, me llena de gratitud. Los dos últimos años me han venido muchas cosas buenas y quiero pensar que, a parte de los méritos profesionales, hay una base de cariño y afecto.

Uno de sus grandes proyectos actuales es el de la preparación del legado de su obra, ¿en qué momento se encuentra?

Sigo en ello. Me lo he tomado totalmente en serio y le dedico todas mis energías. Hay entre 150.000 y 200.000 diapositivas, libros, documentos... Cuanto más organizado esté, mayor sentido tendrá. Me lo estoy pasando muy bien, me divierte identificar fotos y fechas y poner los papeles en su sitio. Tengo vocación de archivera y soy consciente de que es un legado único. Personas ajenas a mí, que han seguido mi trabajo, dicen que es histórico: Publio López Mondejar, que es la persona que más sabe de fotografía en España, Cristina García Rodero, Julio Llamazares, Luis Carandell, Julio Caro Baroja... Me iré de este mundo pero mis cincuenta años de trabajo merecen permanecer.

¿Sigue escribiendo?

Estoy escribiendo mis memorias, llevo ya setenta capítulos. Son cortitos, eh. También me lo paso bien porque, cuando hablo de mí, lo hago de toda una generación de mujeres que rompimos moldes, que vivimos la Transición. Fui la segunda mujer de Elche que estudió Periodismo, después de María Luisa Bouvard. Desde 1970, que llegué a Madrid, hasta los ochenta fue una etapa apasionante de este país y tuve el privilegio de vivirla en primera fila y persona. Con el legado y las memorias tengo ocupadas todas las horas del día, porque son dos proyectos que van despacio.

Esta semana se ha inaugurado la exposición fotográfica de su amiga Beatriz Navarro...

Éramos muy amigas, nos queríamos muchísimo. Fue una gran fotógrafa, a la que descubrí en 2006, cuando hice el libro de pueblos con encanto. Me hablaron de Bea y fue todo un descubrimiento. Era una joya escondida a la que la gente no conocía mucho. Cada vez que tuve un proyecto en Elche, y fueron varios, conté con ella como fotógrafa. Eso supuso un revulsivo para que su trabajo fuera reconocido. Posteriormente, hicimos el libro Elche Siglo XXI, con sus fotografías y los textos de Vicente Verdú y míos.

¿Qué lecciones ha extraído de este tiempo de pandemia?

A nivel personal, el confinamiento me pilló en Santa Pola. Me pasé desde el primer día hasta el 26 de julio completamente sola en una casa de playa. Estaba sola en el edificio, prácticamente, sin mis libros ni mis archivos. Solo tenía el móvil. Puse en marcha una historia, unos desayunos con un texto y una foto, que se acabó convirtiendo en una revista digital impresionante. Con una serie de amigos hicimos estos desayunos hasta el 1 de agosto del año pasado, 505 días sin fallar uno solo. Fue toda una experiencia humana y periodística.

«Me molesta mucho cuando dicen que nos han robado la vida. Esto también es la vida, de otro modo, y hay que sacarle el jugo»

¿Con qué continuó después?

Me puse a escribir las memorias y recuperé la organización del legado. Hay muchas cosas por hacer y, gracias a Dios, el covid no me ha tocado en mi entorno cercano, por lo que no tengo secuelas de depresión, ansiedad o soledad. He hecho en este tiempo más cosas que nunca en mi vida. Antes era de salir todos los días por Madrid y ahora me he creado mi propio mundo, hasta tengo una cuenta en Instagram en la que subo una fiesta cada día. Me molesta mucho cuando dicen que nos han robado la vida. Esto también es la vida, de otro modo, y hay que sacarle su jugo.