La cúpula de Ciudadanos declara tras la demanda de su excabeza de lista

El juicio de Ciudadanos (Cs) tras la expulsión en diciembre de 2019 de quien fuera su cabeza de lista en Elche en las pasadas elecciones, Eduardo García-Ontiveros, ha quedado visto para sentencia después de declarar como testigos parte de la cúpula de la formación naranja que abrió en su día la puerta a su candidato a la alcaldía tras nombrar sin la autorización de la Secretaría de Acción Institucional a la periodista Irene Ripoll como funcionaria de empleo, quien también declaró en la vista. El desde entonces edil no adscrito decidió llevar a Cs a los tribunales por vulneración de derechos, porque en todo momento defendió que él cumplió el código ético del partido y consideró que el expediente disciplinario que le abrieron fue «completamente injusto».

Emilio Argüeso, exsecretario de Organización de la Comunidad Valenciana; Luis Crisol, quien fuera el secretario de Organización del partido y senador; Jesús Gimeno, secretario de Acción Institucional a nivel autonómico; Jesús Galiano, presidente del Comité de Garantías y César Martínez Tejedor, secretario de Acción Institucional en Alicante fueron algunos de los que contestaron a las cuestiones de un García-Ontiveros, (que ejerció como su propio defensor), a las del letrado del partido, a las de la magistrada del juzgado de Primera Instancia y a las del fiscal.

«Amistad»

Una de las preguntas que más hizo el edil expulsado a todos los que pasaron por allí fue si conocían la relación de amistad que tenía la número 2 de Cs y actual portavoz, Eva Crisol, con la asesora que ella propuso, Paz Gallud, para ocupar el puesto de funcionaria de empleo del grupo municipal, un cargo que desempeña en la actualidad y por el que se originó esta disputa. ¿Sabían que el código ético del partido impide una relación de parentesco hasta el segundo grado y una relación de amistad con el cargo que lo propone? ¿Sabían que una de las banderas de Ciudadanos era evitar el nepotismo y el enchufismo? Fueron otros de los interrogantes que García-Ontiveros hizo a sus excompañeros de filas, alguien que desde que se originó el conflicto, ha venido argumentando que la persona propuesta por Crisol no tiene la titulación necesaria para acceder al puesto de asesora municipal y que su formación va en contra del Estatuto Básico del Empleado Público. Argüeso admitió que conocía la amistad entre ambas, pero también dijo que en Elche, «un partido con 80 o 90 afiliados éramos todos amigos», una justificación que Luis Crisol, padre de la actual portavoz, refrendó: «éramos todos amigos, nos llevábamos todos bien», dijo, además de negar que interviniera en el nombramiento que defendió su hija. Ambos echaron balones fuera en cuanto a si conocían el expediente disciplinario que le abrieron al cabeza de lista en Elche.

Jesús Gimeno, quien reconoció que de él dependía la contratación de los asesores, admitió, tras decir que tiene 315 concejales a su cargo, que «deben primar los méritos» en los fichajes y que comprobaron que no eran familia. Después añadió, al ser preguntado: «si fuera por amistad no se contrataría a nadie». También rechazó haber hablado con Argüeso o el exsenador sobre el nombramiento de la asesora municipal de Ciudadanos en Elche. Después, César Martínez, que tiene como superior a Gimeno, aseguró a la magistrada que su función «es informar y validar las contrataciones» y reconoció haberse cruzado emails con García-Ontiveros dando el «ok» a la contratación de Irene Ripoll, al que también acusó de haberle mandado «una información sesgada e incompleta», refiriéndose a que en el grupo municipal no había habido consenso para enviar el curriculum, porque entre otras cosas Eva Crisol estaba convaleciente tras haber sido operada y no había mandado el curriculum de Gallud. Un argumento que García-Ontiveros siempre ha defendido que es falso.

Jesus Galiano, quien fuera el presidente del Comité de Garantías, el último órgano de la formación naranja que desestimó las alegaciones de García-Ontiveros contra el expediente de desobediencia, aseguró haber llamado a Eva Crisol para corroborar si era «íntima» de Paz, algo que dijo que le negó. Entonces rechazó pedir más pruebas «porque todo estaba documentado» y dijo que «todos llegamos a la conclusión por unanimidad de que había incumplido los preceptos del partido», en referencia al exlíder del grupo municipal.

De candidato a la Alcaldía a expulsado en ocho meses

Ocho meses después de que Ciudadanos lo presentara, por sorpresa, como candidato a las elecciones municipales de 2019, el partido abrió la puerta de salida a Eduardo García-Ontiveros en diciembre de ese año. Cuatro meses antes, éste, como portavoz del grupo municipal, formado por dos ediles (él y Eva Crisol) nombró como asesora a la periodista y número 3 de la lista, Irene Ripoll. A partir de ahí arrancó la disputa.