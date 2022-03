Presupuestos participativos de Elche: Tres años esperando una valla para dar seguridad a un colegio

La política ha convertido la pregunta: ¿qué haría usted si fuera alcalde? en una original fórmula para que los ciudadanos se expresen: los Presupuestos Participativos, una idea que permite que los vecinos de los barrios se expresen y apuesten por aquellas mejoras que, habitualmente, quedan muy lejos de la imaginación de sus concejales porque quizá vayan al detalle de las necesidades vecinales. Habitualmente, no son grandes obras, lo cual no quiere decir que no sean necesarias, pero con esta fórmula los ayuntamientos trasladaron la "patata caliente" de en qué nos gastamos el dinero de los contribuyentes a estos mismos. Y no son cantidades pequeñas, este 2022 el Ayuntamiento de Elche, por ejemplo, ha presupuestado un millón de euros. Pero a veces ni así y eso genera la lógica desconfianza vecinal.

David Molina, un padre preocupado y secretario de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Infantil y Primaria Virgen de la Asunción, lleva esperando que alguien le contesta a una petición que el pasado noviembre realizó por escrito, tal y como le recomendaron los propios funcionarios municipales, a la Concejalía de Participación Ciudadana para que le explicaran por qué una valla que habían propuesto las familias del "cole", y que resultó en 2019 la idea más valorada por los vecinos de Poeta Miguel Hernández y Reina Victoria en los Presupuestos Participativos de Elche, en la convocatoria anual, para dar seguridad a las decenas de niños que tienen que circular por una estrecha acera de poco más de un metro, en el tramo de Concepción Arenal pegado al centro educativo entre ambas calles. "Lo único que hemos conseguido es que se pasen la pelota entre áreas y la valla estando aprobada siga sin ponerse", asegura un padre "Hace tres años aproximadamente se aprobó en los presupuestos participativos la colocación de una valla separadora entre la calzada y la acera", asegura este padre preocupado. "Se aprobó porque la propuesta se consideró en su día de vital importancia debido a la estrechez de la acera, la gran velocidad a la que bajan los vehículos en esa calle y que ese tramo es de constante paso de menores entrando y saliendo del colegio", recuerda. A día de hoy siguen esperando que se ejecute. David recuerda que antes del escrito realizó llamadas de un departamento a otro, nadie le negaba una evidencia: aquel proyecto que presentaron había ganado en los Presupuestos Participativos y debería estar ejecutado pero... ."Lo único que hemos conseguido es que se pasen la pelota entre áreas y la valla estando aprobada siga sin ponerse. Sólo esperamos no tener que lamentar alguna desgracia algún día". Los vecinos de Elche ya pueden elegir entre 230 propuestas Los padres aseguran que, además, con la puesta en marcha de las medidas covid unos niños salen por la puerta de una calle, la de Reina Victoria, y otros por la de Poeta Miguel Hernández, lo cual complica muchas veces la recogida. "Planteamos en su momento que si no era posible, que se podía limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, porque aquí los vehículos van mucho más rápido de 50 kilómetros por hora. O también, si no querían gastarse tanto dinero, que cambiaran el lado de estacionamiento en ese tramo de la calle Concepción Arenal para que los vehículos aparcados fueran una barrera física para evitar accidentes, pero nada". El PP también vota a favor de que Elche se dote para siempre de presupuestos participativos Como tantas veces pasa, a los padres no les queda más que quejarse y esperar que a algún concejal, o varios, porque en el Ayuntamiento cada uno le dice que la culpa es de otro, se sonroje con este asunto y lo resuelva, que es lo que ellos reclaman. Nada más