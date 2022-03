El PP pregunta por los barracones del Centro de Día Jubalcoy

La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Loli Serna ha denunciado esta mañana que “en enero de 2021 enseñaron los planos de las nuevas instalaciones a las familias de los usuarios del Centro de día de Jubalcoy y provisionalmente los instalaron en unos barracones cedidos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hasta la finalización de la obra de las antiguas escuelas de Els Garrofers, que cedió el Ayuntamiento de Elche, pero que se han alargado casi un año”.

Serna ha declarado que “hemos recibido la denuncia por parte de muchos familiares de las personas con discapacidad intelectual grave que asisten al Centro de Día, que se sienten abandonados por la Conselleria y por el Ayuntamiento, porque no saben nada de cuándo van a dar comienzo las obras para reformar el centro que les prometieron y la única explicación que han recibido es que existe un problema técnico, un problema técnico que llevan sin poner solución un año. Estamos hablando de más de 30 personas que necesitan unas instalaciones adecuadas y dignas. Hablamos de personas con grandes discapacidades y con necesidades muy específicas, y que a día de hoy se encuentran sin los medios necesarios que requieren”.ç

“El concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, criticó al PP por querer sacar ‘rédito político’ cuando salimos denunciando el abandono de estas familias, pero la única realidad es que no se ha avanzado nada y lo que nosotros denunciábamos hace un año sigue sin solucionarse por culpa de la falta de voluntad del equipo de gobierno de PSOE y Compromís. La consellera Mónica Oltra y la directora de IVASS dijeron en junio de 2021 que en el último trimestre empezarían las obras en las instalaciones de las antiguas escuelas de Els Garrofers, y estamos a finales de febrero de 2022 y las familias no saben absolutamente nada”, lamenta la edil.

“Desde el Partido Popular pedimos al concejal de Derechos Sociales y a Carlos González que exijan a la Conselleria para que den una solución inmediata e informen a las familias sobre cuándo empezarán las obras, y esta vez sin mentiras. Las familias no se merecen el desprecio al que se encuentran sometidos. El Partido Popular en las Cortes ha solicitado a la Conselleria información, porque han dejado olvidadas a más de una treintena de familias, no han dado explicaciones y, lo que es peor, no han empezado las obras. Las familias afectadas merecen una explicación de por qué los han abandonado en barracones”.