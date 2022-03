Elche responde masivamente a la petición de ayuda ante el éxodo ucraniano

"La gente se está volcando mucho con Ucrania, y no solo los ilicitanos. También nos están llegando donaciones procedentes de Torrevieja, Gran Alacant (Santa Pola)... al ser zonas donde tienen cercanía con gente del Este, están trayendo aquí víveres y productos de higiene". Así, con ilusión y emoción a partes iguales se expresa Joaquina Agulló, presidenta de la Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas, sabedora de que que la ayuda de la ciudadanía ante el conflicto Ucrania-Rusia está superando a priori las previsiones.

Y pone un ejemplo: dos hermanos que tienen un humilde taller en Carrús, que incluso prefieren pasar desapercibidos, se acercaron este miércoles a El Toscar para preguntar si podían traer abrigos para niños, de los buenos, de los que dan calor. Por supuesto, les respondieron. En media hora los hermanos habían regresado con medio centenar de abrigos a estrenar, con lágrimas en los ojos y encima agradeciendo ellos mismos el que pudieran ayudar.

El Toscar es uno de los numerosos puntos en Elche donde cualquier ciudadano y empresa puede depositar medicamentos de uso común, material médico desechable, productos de higiene como pañales o jabón y de primera necesidad como alimentos enlatados, conservas de carne e incluso sacos de dormir. Lo cierto es que los ciudadanos están demostrando estar a la altura y han respondido a la llamada del Ayuntamiento de Elche, en colaboración con la ONG Conciénciate, DYA y la empresa Kronofrio Logistics, para, entre todos, ayudar al pueblo ucraniano.

"La ciudadanía se ha sensibilizado mucho con los niños y están llegando muchas donaciones de analgésicos infantiles. Es algo que te emociona dentro del agradecimiento ya que, por ejemplo, son miles los niños con cefaléas del estrés traumático que están sufriendo", agrega Joaquina Agulló, emocionada por "la empatía y la solidaridad", ya que esta última literalmente "se ha salido de la ciudad, viene gente de fuera a Elche a traer cosas ya que ha corrido mucho por redes y saben que la ayuda es urgente".

Un centro educativo de Novelda, otro de La Safor, que además ha enviado una carta a Elche indicando que no van a parar aunque la recogida de productos concluya antes del inicio del fin de semana, los propios institutos del municipio que este viernes no tienen clase y saben que cuanto antes hagan donaciones, antes podrá ayudar a los refugiados... demuestra que los alumnos, los más jóvenes, también se han sensibilizado. La fuerza de la solidaridad y las ganas de ayudar parecen imparables, todo ello pese a la premura en organizarse todo.

"Sabemos que hay muchos fallos en la organización, pero prioriza la urgencia y al final está saliendo todo mucho mejor de lo esperado", relata Agulló, quien cree que se va a poder pasar de los 22.000 kilos en ayuda solidaria.

Están siendo tres días frenéticos: desde este pasado miércoles que se empezó a recoger material hasta este próximo viernes, que será cuando concluya esta campaña, para que el domingo (el sábado no podrá ser, por una cuestión de descanso de los conductores), a lo más tardar, se puede enviar todo lo donado y centralizado en Elche.

¿Adónde irá la ayuda?

Un camión fletado por la empresa ilicitana Kronofrío Logistics será el encargado de transportar esta mercancía hasta la frontera con Eslovaquia o Polonia. Hungría, como en un principio se apuntaba, finalmente no será el destino de esta ayuda. Y la misma no entrará a Ucrania, sino que los productos se entregarán cerca de la frontera a los refugiados ucranianos. No ha trascendido qué ONG u ONGs se harán cargo de las donaciones y cómo se entregarán.

De igual modo se está valorando enviar un segundo camión de ayuda, en vista de que se han desbordado las previsiones, constatan también desde la empresa de transporte Kronofrio Logistics. En principio, el convoy de ayuda tardará unos tres días en llegar a su destino. Los conductores no pueden trabajar más de 800 kilómetros seguidos.

De momento, desde las 10 hasta las 22 horas de este jueves y viernes permanecen abiertos los puntos de donación: el polideportivo El Toscar; el hospital IMED; el Hospital General Universitario de Elche; el Hospital Vinalopó; los centros sociales de El Altet y La Marina; la sede de Conciénciate, en la calle Alférez Cosidó número 40; DYA en la calle Villena número 10 (polígono de Altabix); o Dialprix en la avenida Juan Carlos I número 9. Dialprix ya ha anunciado que en todos sus centros va habilitar espacios para que la gente haga donaciones para Ucrania, incluso después de que salga el convoy desde Elche este sábado.

También se pueden hacer donaciones en el IES La Foia; Dialprix La Foia; Dialprix Matola; centro Social La Baia; los edificios de Altabix y dl Rectorado de la Universidad Miguel Hernández y en el centro social de Torrellano.

Además, existe el número de cuenta ES02 0073 0100 5105 0538 6672 para que con el concepto “Donativo Ucrania” cualquiera pueda aportar su granito de arena.