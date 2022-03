La ONCE estrena casa en Elche

El número 2 de la calle Antonio Antón Asencio es desde este lunes la nueva casa de la ONCE en Elche. La organización nacional ha estrenado su nueva sede, desde la que está previsto que atiendan a más de 400 personas ciegas o con baja visión. Las modernas instalaciones cuentan con el equipamiento necesario para ofrecer servicios de mayor calidad e intensificar el apoyo necesario para la inclusión. La inauguración contó con la presencia del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en una cita en el que estuvo acompañado por el alcalde de Elche, Carlos González, y por la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina.

El acto inaugural se completó con una exposición de material tecnológico y adaptado. En esta muestra se exhibió un globo terráqueo accesible con el que, gracias a un puntero, se puede recorrer el mundo mientras una voz cuenta diferentes temáticas. También se mostraron la muñeca Braitico, con la que los más pequeños pueden aprender braille y relieve con diferentes texturas, alfabetos braille, máquinas y ordenadores para escribir o recibir información en braille y múltiples elementos para la vida diaria adaptados: desde relojes de voz hasta material de cocina, pasando por mandos para activar los semáforos. Tecnología La nueva sede de la ONCE en Elche cuenta con aulas de rehabilitación, accesibilidad y manejo de las nuevas tecnologías adaptadas. El edificio ofrece amplios espacios para la realización de actividades, talleres y sesiones informativas enfocadas a las personas afiliadas a la organización. La agencia de la ONCE en Elche cuenta actualmente con 201 trabajadores, de los que 192 son vendedores. A ellos les acompañan tres auxiliares administrativos, un trabajador social, dos comerciales, el actual director, Daniel Botella Hurtado, y una persona que colabora junto a él. El director fue vendedor entre 2011 y 2020 y actualmente estudia ADE. El cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Elche Desde la agencia ilicitana se ofrecen servicios sociales a 400 afiliados, entre los que se encuentran catorce escolares en diferentes etapas formativas que reciben apoyo de los profesionales de la ONCE, en colaboración con los servicios públicos. Además, sirve de base de trabajo para otros empleados de la organización en la Comunidad Valenciana. La historia de la entidad en Elche es larga, ya que se remonta a 1940, cuando contó con su primera sede en el Palacio de Altamira. Desde entonces, ha ido cambiando de ubicación, pasando por calles como San Miguel, Mare de Déu del Remei o Solars. El traslado a la nueva sede inaugurada tras los retrasos provocados por la pandemia se produjo el pasado 27 de octubre.