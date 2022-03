El PP acusa al alcalde por su "silencio cómplice" con Puig sobre la deuda de Elche

El portavoz municipal y presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, ha calificado como “desprecio a los ilicitanos” las afirmaciones ayer de Ximo Puig en la inauguración de las instalaciones de una empresa en Elche en las que aseguró que la Generalitat ya ha cumplido con la deuda histórica de 43 millones que tiene con Elche por los terrenos de la universidad.

Ruz ha declarado esta mañana que “la decisión de Puig es un nuevo insulto del PSOE a los ilicitanos, un insulto que cuenta con la connivencia y permisividad de González, un político que cada día que pasa demuestra que su única prioridad es encontrar un lugar para continuar con su vida política y eso pasa por no levantar la voz ante nadie ni por nada”- Ruz continuó asegurando que “en menos de un mes González ha sido ninguneado por sus propios compañeros de Madrid y València, por los socialistas Iceta y Puig sin haber dicho nada”, en referencia a lo que ha sucedido con la Dama, que no vendrá para los fastos del 125 aniversario de su descubrimiento en el yacimiento arqueológico de La Alcudia.

"La política socialista con nuestro municipio se ha basado en ataques sistemáticos, recordemos: Ronda Sur, no. Centro de diseño y moda, no. Dama de Elche, no. Recorte del trasvase contra los criterios técnicos. Subida de impuestos generalizada. Cambio de estación AVE Elche- Atocha a Elche- Chamartín suponiendo 30 minutos más de viaje, ¿y ahora Puig nos viene a decir que no nos pagan los 43 millones que se comprometió? Y lo peor de todo, ¿qué hace González al respecto? Nosotros se lo decimos. Nada”, ha asegurado el portavoz del partido más importante de la oposición en Elche.

“Exigimos de manera inmediata que todo el PSOE se oponga de manera rotunda ante la decisión de Puig y González de dar por saldada la deuda de la Generalitat con Elche. González está ejerciendo sus funciones al más estilo sanchista, mintiendo sin rubor sin importarle el bienestar de los ilicitanos y su futuro. ¿Dónde está Soler? ¿Está de acuerdo con las decisiones de Puig y el correspondiente beneplácito de González?” – Ruz continúa- “invertir en infraestructuras sanitarias y educativas es una obligación de la Generalitat, que para eso es competencia suya. Intentar convencernos de que con esas inversiones se ha saldado la deuda es insultar a la inteligencia de los ilicitanos”.

“Desde el Partido Popular vamos a luchar para que se siga reconociendo esta deuda, para que el PSOE de Elche elija si se pone del lado de los ilicitanos o de la desfachatez de Puig y González, para que elija si se pone al lado de la justicia o de las tomaduras de pelo socialistas, en sus manos está”, ha concluido Ruz.