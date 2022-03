Fem la revolució feminista. Ni un pas enrere!

Enguany, en el Dia Internacional de les Dones, tornem a eixir als carrers per omplir-los de reivindicació. La pandèmia havia impossibilitat les marxes morades, però les persones feministes hem seguit denunciant les discriminacions per génere al llarg d’aquests dos anys en què, precisament, les desigualtats entre dones i homes s’han vist agreujades com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica.

La pandèmia ha provocat que les nostres vulnerabilitats s’accentuaren. Les dones hem assumit més càrrega de treball i cures durant aquest període, som més fràgils davant la pobresa i la violència i tenim menys veu en la presa de decisions.

I els problemes històrics, continuen presents. Les dades són clares: sis de cada deu persones en atur són dones, l’escletxa salarial és d’entre un 20 i un 34 per cent, també són les dones el 70% del personal sanitari a escala mundial, sector professional que ha patit aquesta crisi en primera persona en un sector de les cures altament feminitzat. La dada és encara pitjor en el cas de les tasques no remunerades, doncs l’Organització Internacional del Treball (OIT) xifra que el 76 per cent d’elles recauen sobre les dones.

Per tant, els reptes per assolir la igualtat tornen a concentrar-se en millorar les condicions laborals de les dones, avançar en corresponsabilitat, deconstruir els rols i estereotips sexistes, eliminar la violència masclista en totes les seues dimensions, assegurar la presència de les dones en els espais de decisió i, en general, aplicar polítiques transversals feministes.

Els avanços en matèria laboral dels últims mesos són un camí important que seguir recorrent amb decisió. Teixir una normativa que busca eliminar la precarietat laboral -fenomen que Espanya pateix de manera especialment acusada- contribueix de manera decidida a la igualtat.

Però encara quedem importants assignatures pendents a nivell estatal, com l’habilitació de baixes laborals per a les cures per raó de malalties o confinaments de menors o dependents. Les dones hem carregat especialment en les tasques de l’àmbit familiar durant el temps de pandèmia i és inexplicable que dos anys després no s’haja regulat un element clau en la conciliació durant tot aquest període.

En l’àmbit autonòmic, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha avançat aquesta última setmana que la futura llei valenciana d’Igualtat pretén reivindicar les cures com a element indispensable per a la sostenibilitat de la vida, ampliar la presència d’homes en professions altament feminitzades, combatre la bretxa, i per a açò, la llei planteja reduccions horàries per a la criança i les cures.

Mentre que a nivell municipal seguim treballant en l’aplicació del segon pla d’igualtat que inclou àmbits com el benestar social i les polítiques dirigides a persones en situació de vulnerabilitat, la comunicació igualitària, la cultura, l’esport, l’educació, la salut, l’urbanisme, l’accés a l’habitatge, la participació o l’economia.

La raó de ser del feminisme és millorar la vida de totes les persones i garantir els drets de tota la ciutadania. Per això, totes aquestes polítiques per les que treballen aconsegueixen societats més justes i equitatives.

Per això és molt important alçar la veu en favor de la igualtat en un context en què l’extrema dreta està abanderant un discurs negacionista sobre la desigualtat, i que en realitat el que fa és ocultar els desitjos que tenen de retornar al passat, d’atemptar contra els drets bàsics de les dones.

Ens sobren els motius i necessitem totes les veus. Ens trobem el dimarts 8 de Març en els carrers d’Elx acompanyant a les organitzacions feministes il·licitanes en el Dia Internacional de les Dones, amb alegria i reivindicació. Perquè les dones fem la revolució feminista per no fer ni un pas enrere.