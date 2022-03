El turismo de congresos tendrá este año en Elche un impacto de más de 750.000 euros

El Ayuntamiento de Elche estima que en este ejercicio 2022, que ha sido denominado con esperanza como el año de la recuperación, el turismo de congresos va a atraer a unos 2.500 congresistas, lo que supondrá un gasto estimado de estos en pernoctaciones, restauración, comercios o servicios en el municipio en más de 750.000 euros.

Este impacto económico es una estimación cauta, basada en un gasto diario de cien euros de media por cada asistente y día, por lo que es muy probable que entre hospedaje, comidas, compras y visitas esa cantidad se supere ampliamente.

Para Visitelche, organismo autónomo del Ayuntamiento encargado de la gestión y coordinación de las actividades relacionadas con el sector turístico de Elche, es una previsión muy buena teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, con unas reservas de espacios realizadas con mucha previsión y, no olvidemos, siendo realistas de que en el sector MICE existe mucha competencia a nivel nacional. MICE hace referencia al turismo de negocios, es decir, el turismo derivado a raíz de la organización de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Cada inicial se corresponde con la definición original en inglés: Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions. Durante estos viajes, la principal motivación es la realización de actividades laborales. Pero también de disfrutar de las bondades de la zona.

Si todo marcha según lo previsto, Elche acogerá este año al menos once eventos. En concreto serán nueve congresos y dos jornadas. La dos citas más multitudinarias, con 400 asistentes previstos en cada una, son el II Congreso CIMASCIGUAL, Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, que regresa al Centro de Congresos, y el International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents.

Además de estas citas internacionales están previstas la reunión del comité técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes, el Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, o el XVIII Congreso Fedalma Federación Española Asociaciones pro-lactancia materna, por citar algunos ejemplos.

«El segmento MICE es clave por ser un elemento dinamizador del turismo, por su impacto económico y la generación de empleo», recalca Carles Molina, concejal de Turismo de Elche.

Con la pandemia, el turismo de congresos en la ciudad de Elche permaneció en dique seco 15 meses. Fue en julio de 2021 cuando se volvió a ver por el centro de la ciudad a congresistas gracias al XXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología (SVR).

En el tramo final del pasado año Visitelche tenía en agenda la celebración de seis congresos en apenas tres meses, de septiembre a noviembre, un muy buen dato a juicio de los gestores locales puesto que normalmente Elche acoge al año una decena de eventos de este tipo.

Dejando a lado los eventos en la Instiución Ferial Alicantina (IFA), fuera de la ciudad, tampoco hay que olvidar que la Universidad Miguel Hernández acoge continuos eventos congresuales en su campus, ni tampoco a FACO, la reunión científica dedicada a la cirugía facorrefractiva que es todo un referente.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que ya hace más de 20 años que se comenzó a apostar firmemente por atraer al sector turístico MICE. Desde marzo del año 2000 hasta 2020 se calcula que se han organizado 4.000 actividades, por las que han pasado más de 500.000 personas. El 48% han sido jornadas, congresos y convenciones, que han generado para la ciudad entre 175 y 200 millones de euros en estas dos décadas.