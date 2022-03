Caravana exprés desde Elche para llevar víveres y regresar con familias de Ucrania

Masiva respuesta en Elche a la iniciativa de dos conocidos ilicitanos de la localidad, el empresario de calzado Rafael Paredes y el doctor Claudio Gioia, que este domingo anunciaban que iban a coger en principio cuatro furgonetas para llevar víveres y material sanitario a la frontera de Polonia con Ucrania y, a renglón seguido, retornar con más de una treintena de ucranianos, a poder ser mujeres embarazadas con pocos recursos y niños.

La idea es partir este mismo miércoles y regresar a Elche el próximo domingo. Para ello se utilizarán furgonetas de nueve plazas cada una aproximadamente que inicialmente se cargarán con material que los ilicitanos han donado y que no han podido salir todavía hacia Ucrania. "Los almacenes están totalmente atascados", señala Rafael Paredes, en el sentido de que la solidaridad desde Elche ha desbordado todas las previsiones, al igual que esta iniciativa particular de poner en marcha un "convoy humanitario".

Y es que la gente no para de ofrecer no solo comida o material sanitario, sino su disponibilidad como chofer para conducir, o dinero para donar, e incluso también vivienda para alojar a los ucranianos que vengan a Elche, algo que se necesita puesto que hay que dar una alternativa habitacional para esas familias que huyen de la guerra, al menos temporalmente. Así por ejemplo, en la cuenta ES08 1465 0100 9117 2321 9058 se pueden hacer ingresos de dinero para costear el viaje de ida y vuelta (comida y alojamiento para los ucranianos en las paradas de regreso que, según lo previsto están programadas en Cracovia y Lyon). y también se pueden enviar Bizum para costear el viaje y otros gastos de los ucranianos que vengan a Elche al 646 399 377.

"Se nos acaban de caer dos furgonetas de alquiler porque no pueden salir de España", relata no obstante sobre las 10.30 horas de este mismo lunes Rafael, quien hace un llamamiento por si alguien puede aportar algún vehículo con casi diez plazas. Pero la respuesta de la gente y de entidades no para de sorprender casi minuto a minuto: el Elche podría ceder su autobús, con sus dos conductores, para sumarse a esta caravana, lo que permitiría traer a otra treintena de personas más, unas 60 aproximadamente

Su mujer y su hija son ucranianas, por lo que en su hogar están viviendo con mucha impotencia y tristeza todo lo que está ocurriendo. "Mi suegra está allí dentro, en Jerson, y de momento no podemos sacarla", relata el empresario ilicitano, al tiempo que apunta: "Mi mujer desde que esto empezó no duerme".

Rafael y su mujer también viajarán en esta caravana, a la que por ejemplo la empresa de Elche El Porronet también se ha querido sumar aportando otra furgoneta, mientras que Neumáticos Soledad está contribuyendo montando todos los neumáticos de nieve, y saben que lo más duro será elegir, con ayuda de una organización allí, quién sube y quién no a las que se podría denominar como furgonetas de la esperanza de Elche. Hasta que ese momento llegue, de momento se invita a colaborar con esta caravana, casi de cualquier modo, y a pensar en que también se van a necesitar familias de acogida para estos ucranianos que huyen de la guerra.

Por otra parte, también otro particular de Elche, en otra iniciativa similar, está tratando de organizar un viaje a la frontera con Ucrania en Polonia, para llevar alimentos y ropa, pero resulta que tras contactar con varios sitios de alquiler de furgonetas el prcio mínimo es de 1.200 euros por semana. El interesado apela a alguna empresa ilicitana que pueda prestar una furgoneta con capacidad con posibilidad incluso de abonar alguna cantidad en concepto de alquiler si fuera necesario.