Denuncia de las universidades: solo una cuarta parte de los catedráticos son mujeres

Solo un 25% de los catedráticos son mujeres, la brecha salarial va en aumento, entre los colectivos feministas existe una fragmentación preocupante, la abolición contra la prostitución no avanza al ritmo deseado… Esta es solo una pequeña muestra de los temas candentes en la agenda que desde la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche destacan algunas de sus representantes. Este es el caso de la vicerrectora de Igualdad de la UA, Eva Espinar, quien prevé manifestaciones masivas este martes tras los contratiempos causados por la pandemia.

“Ha habido muchos cambios en los últimos años pero en las universidades se mantienen ciertas desigualdades, como que solo una cuarta parte de los catedráticos sean mujeres. Esto repercute en la brecha salarial, los cargos de responsabilidad o la dirección de proyectos”, manifiesta la representante del equipo de gobierno de la UA que lidera la rectora Amparo Navarro, antes de añadir: “Hay ciertos aspectos que han generado debates entre las corrientes del feminismo, como el de la conocida como ley trans”.

En una línea similar se posiciona la directora de la Unidad de Igualdad de la UMH, María José Alarcón. “Hay mujeres en todo el mundo que carecen de los derechos más fundamentales, incluso en países en los que se han producido conquistan legales importantes. La amenaza de sufrir retrocesos sociales en los derechos de la mujer está muy patente. La violencia contra la mujer azota en todos los rincones del país y el machismo sigue generando desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida: cultura, deporte, medios de comunicación, política, familia...”, sostiene Alarcón.

Entre todas las desigualdades que señala, la directora de la Unidad de Igualdad de la UMH pone el acento en el escaso 25% de catedráticas y en su repercusión a la hora de desarrollar carreras académicas y científicas. “Muchas investigadoras se tienen que ir que ir quedando por el camino y se produce una segregación horizontal, por no hablar de las carencias que existen en las carreras STEM. No nos faltan razones para reivindicarnos pero también hay celebrar los logros que se han conseguido”.

Fractura interna

Para la directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la UA, Helena Establier, lo más negativo de cara a la llegada del 8M de este año es “la desunión interna entre los colectivos feministas”. “Hay muchos temas candentes, como la prostitución, la gestación subrogada o la ley trans, y es normal que se generen tensiones. Necesitamos caminar unidas porque el patriarcado siempre saca provecho de la desunión entre las mujeres para perpetuarse”, considera la representante de la UA.

Más allá de esta cuestión, Establier pone otros asuntos sobre la mesa. “La brecha salarial provoca que las mujeres cobremos un 20% menos que los hombres y a ello le sumamos los techos de cristal o la conciliación de la vida familiar, que sigue siendo un problema tremendo para que podamos desarrollar una carrera profesional”, indica. También cree que el colectivo femenino es más vulnerable a la pobreza y considera que los estereotipos sexistas “plantean un reto enorme para la educación de las niñas y los niños”.

Ley nacional

Por último, la directora del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH, María Jesús Navarro Ríos, centra su discurso en la deseada ley nacional para abolir la prostitución: “Tenemos que tomar el ejemplo de países como Francia o Suecia. Existe la intención política de llevarla a cabo pero no hemos conseguido que se pasen de las buenas intenciones. Los grupos feministas llevan muchos años trabajando en esta cuestión y no ven avances. Somos el tercer país del mundo en prostitución y el primero de Europa y no podemos esperar más una ley abolicionista”.

Entre otras cuestiones urgentes, Navarro Ríos reclama que “el feminismo institucional tenga en cuenta todos los abusos a mujeres, independientemente de quiénes sean los abusadores”. “Hay que denunciar todas las agresiones. No podemos mirar para otro lado cuando el denunciado es incómodo. En la UMH actuamos contra todo tipo de violencia y abusos contra las mujeres, más allá de las relaciones de poder o influencia”, finaliza.