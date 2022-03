Los Planes de Igualdad son la herramienta feminista en los centros de trabajo

Este 8 de Marzo, lo será hoy y lo será pasado mañana y cada día de cada año para Comisiones Obreras hasta que se alcance la igualdad real entre las dos mitades de la población mundial. El machismo sustenta la desigualdad e infunda miedos interesados a las personas con el objetivo de mantener instaurado en las raíces de las relaciones entre hombres y mujeres la dominación de uno sobre otra, considerando a la mujer objeto de menor valor. El feminismo no es el opuesto al machismo: el feminismo entiende que las personas debemos recibir un trato igualitario.

¡Se acabó la paciencia! Porque la paciencia tiene un límite, este 8M adoptamos el lema sufragista “de las palabras a los hechos” y vamos a pasar a la acción porque “para la igualdad tenemos un plan”. Y va a ser en los centros de trabajo donde a través de los Planes de Igualdad se va a instaurar la igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y retribuciones entre los y las trabajadoras. Y van a ser los representantes legales de los y las trabajadoras junto a las centrales sindicales más representativas las que a través de la negociación de los planes se va a denunciar donde está la brecha laboral apuntando medidas concretas para su reparación.

Porque sabemos que el acceso al empleo, los ascensos y promociones y los complementos no son iguales entre mujeres y hombres. Porque si no se repara la mujer no podrá alcanzar su derecho pleno a empleos justos y dignos ni a su desarrollo profesional. A día de hoy esta brecha sigue provocando, y lo seguirá haciendo en el futuro; un impacto en su esfera individual como persona en su derecho a alcanzar una vida digna en todos los aspectos.

No nos podemos permitir que las diferencias se mantengan porque al final alcanzaran al conjunto de la clase trabajadora. En esta revolución feminista imparable tan intensa y necesaria, CCOO quiere seguir sumando, como siempre lo ha hecho, su granito de arena. Las últimas reformas y medidas acordadas junto al Gobierno ya tienen un impacto real sobre el empleo femenino, posibilitando que la contratación indefinida se vaya incrementando y la subida del Salario Mínimo Interprofesional en empleos especialmente feminizados.

Las mujeres necesitamos recursos suficientes para tener una vida autónoma, un trabajo seguro, decente y con buenas condiciones laborales para conseguir estabilidad, una asunción corresponsable de los cuidados y las labores domésticas por parte del Estado y de los hombres para no estar sobreexplotadas y tener cierto bienestar.

Los centros de trabajo son el espacio donde se desarrolla la actividad sindical y es allí donde el sindicato va a llevar el feminismo. Los derechos fundamentales no se dejan en las puertas de las fábricas.