Una empresa de la UMH sacará a la venta un gel íntimo contra las infecciones de orina

Infecciones del tracto urinario como la cistitis constituyen, después de las respiratorias, la segunda causa más importante de infecciones extrahospitalarias, según un estudio de la Asociación Española de Urología. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) señalan que las mujeres tienen una mayor tendencia a contraer este tipo de infección debido a que la uretra es más corta y está más cerca del recto. Con el objetivo de combatir esta dolencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren esta infección de manera recurrente, se crea la start-up biotecnológica Hygia Sensitive del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche.

Cuando estas infecciones ocurren de manera continua, el cuerpo suele generar una resistencia a ellas, por lo que son menos efectivos.

Esta firma centra su actividad en la elaboración de tratamientos no antibióticos para la higiene íntima femenina. A raíz de una experiencia personal, una de las promotoras de la empresa reparó en la poca variedad que había de tratamientos que no fuesen antibióticos. La cofundadora de la empresa, Laura Martínez, señala: “Al contraer una infección de orina me di cuenta de que existían muy pocas alternativas a los antibióticos. La cuestión es que cuando estas infecciones ocurren de manera continua, el cuerpo suele generar una resistencia a ellas, por lo que son menos efectivos. Como buenas biotecnólogas, decidimos ponernos manos a la obra y desarrollar tratamientos no antibióticos dirigidos a la prevención”.

Hygia Sensitive se centra en el desarrollo de la gama de geles íntimos dermoprotectores ‘Cistifree’. Esta incluirá un total de tres geles: uno basado en prebióticos, otro en probióticos y un tercero en ácido láctico. Todos ellos tendrán como principios activos las bacterias vaginales que refuerzan la flora bacteriana vaginal antes de que aumente la concentración de Escherichia Coli, principal causante de las infecciones de orina. Así, gracias a su innovadora composición, estos geles dirigidos a la zona íntima femenina permitirán equilibrar la flora vaginal, disminuyendo la probabilidad de contraer una infección. Estos productos se encuentran en fase de investigación y desarrollo, una etapa para la que la empresa está en contacto con un grupo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La start-up Hygia Sensitive surgió tras ser uno de los proyectos galardonados en la 10ª Maratón de Creación de Start-ups UMH, un programa en el que recibió un impulso económico de 10.000 euros. Asimismo, su innovación llevó a la compañía a convertirse en la ganadora de la 6ª edición del programa Explorer ‘Jóvenes con Soluciones’ del Santander X en el Centro UMH Space, a ser reconocida en la VIII Edición de los premios ‘5U CV Start-Up’; y a recibir el primer premio dirigido al impacto medioambiental en el concurso autonómico online ‘#EmprendeInnovaComparte’, organizado por Acción contra el Hambre.

La empresa ha sido seleccionada recientemente para participar en la III Edición del programa Innosalud. Esta iniciativa, coordinada entre diversas instituciones valencianas de I+D, ofrece apoyo a proyectos innovadores del sector Salud que procedan de la investigación para preparar y presentar su propuesta de negocio ante inversores, empresas y entidades. Para ello, se ofrece a estos proyectos un programa formativo en materias de interés para empresas de salud, y soporte en la preparación y el ensayo de un pitch para realizar una presentación exitosa ante inversores. En el marco de este programa, se organiza un Investor’s Day donde las propuestas seleccionadas presentarán su iniciativa empresarial ante inversores.