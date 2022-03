El traje del emperador

Fue el 20 de junio de 2018 en un desayuno-coloquio organizado por INFORMACIÓN en el hotel Huerto del Cura, ante representantes de los colectivos de la ciudad y los medios de comunicación, en una jornada auspiciada bajo el título Elche, ciudad sostenible. Ese día el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció al más de centenar de invitados que cumpliría lo que en abril de 2016 ya le había dicho en su despacho de Presidencia del Consell al alcalde Carlos González, que la «deuda moral» que tenían el Consell con los ilicitanos sería resarcida. Y lo dijo con pleno conocimiento de lo que esas palabras y en ese foro suponían. No fue un anuncio en una nota de Prensa desde el Palacio de Fuentehermosa. No, fue una declaración y un compromiso formal.

Los vecinos de Elche, con sus impuestos, habían costeado durante años los más de 43 millones de euros, según informes de Patrimonio y Tesorería, que habían costado los terrenos sobre los que se iba a asentar la Universidad Miguel Hernández de Elche (de ahí que algún que otro alcalde le haya recordado estos últimos años a los distintos rectores que ni plantearse vallar el campus). Ningún otro municipio ha sido tan generoso para que se implantara una institución que ahora cumple 25 años. Y él iba a compensarlo. A pagar el peaje. Y era tan firme en su propuesta que llegó a planteárselo con una fórmula plurianual. Poco a poco. Partido a partido. Y, como primera prueba de que iba en serio, anunció ese día la compra de la sede de Correos, en el Paseo de la Juventud, y una inversión inicial de 8 millones de euros para instalar allí el futuro Centro de Diseño y Moda del Calzado que sería, dijo, «un referente nacional e internacional».

De un anuncio de esa magnitud e importancia no se volvió a saber nada hasta once meses más tarde. Concretamente, el 24 de mayo de 2019 o, si lo prefieren, dos días antes de las elecciones municipales cuando Puig firmó la compra por 700.000 euros. En los presupuestos de ese año no se habían consignado esos 8 millones de euros para el proyecto ni tampoco se sabía nada de ese plan de pagos plurianual. Pero Puig, palabra de presidente, debía tener tan meridianamente claro que iba a cumplir su promesa y que esa era su bandera que encargó a una nueva consellera, de Innovación, nada menos, y además ilicitana, Carolina Pascual, para que siguiera sus instrucciones precisas y diera forma a lo que, supuestamente, ya la tenía. Y lo digo porque un año antes él ya sabía que ese proyecto que se había sacado de la chistera ante una representación de la ciudad costaría 8 millones. Ni 1 ni 2 ni 3... 8 millones.

En estos tres años que se cumplirán en mayo desde que Carolina Pascual ha pilotado ese Centro de Diseño y Moda hemos visto tal grado de inoperancia que lo primero que supimos al cabo de un tiempo es que, en realidad, tendría otros usos, abiertos a más sectores de la comarca y/o de la provincia por lo que no sería cien por cien ilicitano-ilicitano... ni tampoco solo de diseño y moda. «¡Oiga, que era compensar la deuda a no-so-tros, a los ilicita...!», podría pensar alguno con cierta bondad o ignorancia.

Dos años más tarde de esa primera declaración de intenciones de Carolina Pascual, que nos dio a entender que si Puig había anunciado una tortilla española, después pudiera ser que esta no tuviera ni huevo ni patata (y menos cebolla), en mayo de 2021 la consellera presentó en Elche y ante colectivos empresariales otro proyecto que nada tenía que ver: un learning factory.

Y sí, no lo niego, yo ese día tampoco sabía lo que era pero casi un año después es que ni lo entiendo. Debe ser tan complicado este proyecto, con cargo a la compensación de la deuda, que nueve meses más tarde, el pasado febrero, la Agencia Valenciana de la Innovación sacó a licitación un contrato para que una consultora lo diseñe y lo conceptualice (tal cual) y le ha dado para ello nos un plazo de18 meses y 150.000 euros... que también saldrán de la compensación.

Visto lo visto de cómo pretendía devolver la deuda, porque no hay mejor ejemplo que lo que ha ocurrido con el edificio de Correos (por cierto, la Generalitat también ha comprado los de València, Alicante y Castellón para otros proyectos, y que sepamos con ninguno de estos ayuntamientos tiene la deuda moral que dice tener con Elche), durante estos cuatro años que han pasado desde ese día en el hotel Huerto del Cura, Puig ha tenido que escuchar en cada una de sus visitas a la ciudad el siempre incómodo runrún de algún periodista despistado haciéndole esa pregunta que todos nos hacemos: «President, ¿lo de la deuda, pa cuando?». Daba igual que ese día anunciara la ampliación del Hospital o la ubicación en la ciudad de la Agencia Valenciana del Territorio. Los periodistas querían saber cuándo Puig iba a cumplir su palabra de presidente, hablar de esos nuevos proyectos o de cómo iba a estructurar el pago. Y esto, incluso, le pasó este jueves pese a que esta misma semana había anunciado para Elche uno de los cuatro «agrohub» que se van a construir en la Comunidad, el dedicado a la gestión del agua; o que ese mismo día confirmara que se ha comprometido a que 20 de los 300 millones de euros que la Generalitat va a recibir como transferencia de los fondos del Estado para movilidad e infraestructuras se destinarán a acabar la ronda de la ciudad, que el Gobierno se olvidó de completar hace ya siete años.

Y ante la mismo pregunta de siempre este jueves, Puig contestó para sorpresa de todos que ya había pagado la deuda en estos tres años y le faltó decir «de sobra». Y puso algunos ejemplos muy cuestionables de inversiones que se habían hecho porque de esos campos de los que habló (como Sanidad o Educación,...) la competencia es suya y solo suya, no del Ayuntamiento. Quien tiene que velar por unos servicios de calidad es él y no cargarlos a la mochila de la compensación por la deuda con una ciudad. Y sin tapujos, para zanjar la cuestión y porque no está nada cómodo con este asunto, dijo que en la tercera ciudad de la Comunidad no sólo ha puesto en estos años lo que le correspondía... aunque algunas cosas siguen siendo proyectos, como el tufo que destila a día de hoy su prometido Centro de Diseño y Moda del Calzado y que no se sabe en qué acabará cuando se presente a finales el último trimestre de 2023.

Y con esa contestación del president que dejó en fuera de juego a todos los periodistas (y supongo que al alcalde y al secretario provincial socialista, Alejandro Soler, que le acompañaban), y que también la tuvo el pasado año sin ir más lejos en la Vega Baja a otras preguntas de los periodistas sobre otros anuncios que son grandilocuentes y multimillonarios, pero de los que ves que va pasando el tiempo y no se ejecutan, da la sensación de que estén mostrando una cara nunca antes vista de un presidente cansado, quizá como le ocurre a todos o casi todos en su segundo mandato. Mandatos en los que recordarle la palabra dada parece que sea una ofensa hacia su persona. Hacia el Molt Honorable.

Será porque los ilicitanos están tan ciegos que no se han dado cuenta en estos tres años que él no sólo les ha dado todo lo que se merecían, sino añadió esos 43 millones que prometió. Y son tan tontos estos periodistas que lo ven desnudo cuando él de sobra ha cumplido ya con su deuda y su palabra.