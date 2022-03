Coque Malla actúa en Elche: «El éxito musical es hacer proyectos a largo plazo»

En el contexto en el que nos encontramos ahora tengo que empezar preguntándole por la invasión de Ucrania y no por la música...

Todo esto me ha pillado en el proceso de preparación del espectáculo, que ha sido muy absorbente. Ha sido el trabajo creativo más bestia y complejo que he afrontado. No me he enterado de mucho porque he estado encerrado en el estudio. Voy despistado y le pregunto a mi mujer qué es lo que está pasando. Sí que puedo decir que estoy muy preocupado porque suena a la fantasía de un psicópata que tiene acceso directo al botón de las armas nucleares.

Ahora que ha terminado la preparación del espectáculo, ¿sigue más de cerca la actualidad del conflicto?

Al final la mayoría de los ciudadanos, pobrecitos todos, acabamos siendo unos ingenuos y desinformados por la cantidad de información y mentiras que circulan por las redes sociales. No tenemos ni idea. Te puedes hacer una aproximación de lo que está pasando y a mí me parece preocupante. El otro día me impresionó mucho un comentario de mi hija, una cosa muy de niños. Decía que si fuéramos amigos de los rusos no nos atacarían. Nos reímos pero que una niña de 9 años tenga que pensar en estas cosas me parece demasiado heavy.

El próximo jueves 17 le tendremos en Elche con su nuevo espectáculo, «Mi nombre es Coque Malla»...

Me da pudor decir que esto es teatro porque soy hijo de dos personas que dedicaron su vida al teatro desde que nacieron hasta que se marcharon. Tengo muy en la cabeza a mi padre, que fue director. El equipo me dice que no sea pudoroso porque lo que hemos preparado es un auténtico montaje teatral, un monólogo musical autobiográfico. He escrito un texto que me he aprendido hasta la última coma. Toda la disciplina que rodea al espectáculo es la propia del teatro. Luego están las canciones. Digamos que es una autobiografía escenificada.

¿Qué le ha llevado a preparar su biografía en esta etapa de su carrera?

Hay gente que la escribe y la publica en un libro y yo la he convertido en un espectáculo. Hay un proceso personal y emocional detrás. Al final, el resultado, que es lo más importante, es que la gente entienda mejor mi proceso creativo, mis canciones y lo que me ha llevado a ellas. Es como un cómic que resume mi vida, con canciones que han ido apareciendo en distintos momentos. El espectáculo también es divertido y dinámico, con comedia y autoparodia.

¿Cómo se logra mantener una carrera de 35 años dedicada a la música?

Conseguir un éxito potente te permite hacer proyectos a largo plazo, organizarte y no volverte loco. La pandemia afectó a los planes de todos. En mi caso, antes vivía mucho al día, improvisando. La crisis sanitaria tiró por tierra mis planes y me tocó hacer una reestructuración. En 2020 iba a afrontar una gira con banda muy larga. Al final, se quedó en algo pequeño, acústico y con poco público. Si hubiera hecho la gira larga, hubiera necesitado descansar después. Como no fue así, nos pareció el momento perfecto para publicar un recopilatorio que apela a la nostalgia.

¿Por qué ha decidido presentar este álbum en un formato autobiográfico?

Porque la estructura escénica me permite repasar todas las canciones. Siento que con el disco ¿Revolución? se cerró una especie de trilogía, junto a El último hombre en La Tierra e Irrepetible. Fueron tres trabajos muy complejos. Ahí empecé a pensar que el siguiente álbum tenía que ser más orgánico y guitarrero, no tan producido al milímetro como los anteriores. Esta gira es una buena manera de zanjar esto. A partir de mayo empezaré otra con conciertos normales, que acabará en diciembre en el WiZink. Intento controlarlo todo, sacar conclusiones y darles un sentido.

¿Las canciones de dos minutos y los vídeos en YouTube son el único futuro que tiene la industria de la música?

No tengo ni idea, soy el peor analista de la industria que existe. Mi capacidad de análisis del negocio es desastrosa. Soy un artista intuitivo, visceral y poco analítico. Me cuesta mucho trabajo hacer una labor de deducción de hacia dónde nos lleva esto. Los que somos de vieja escuela no podemos afrontar un disco si no es concibiendo una obra, y lo vamos a seguir haciendo. Podemos sacar una canción suelta pero tenemos la necesidad de contar historias que tengan principio y final. Yo visualizo hasta la cara A y la B, como si fuera un vinilo.

¿Qué recuerda de esta provincia?

Pasé mi infancia en Moraira, mi madre era valenciana. Veraneábamos en la zona de Calp, Dénia, Benissa, Teulada... El Mediterráneo lo tengo casi tan metido en la sangre como Serrat. Pasamos muchos años allí. A Elche no llegábamos pero sí guardo el recuerdo de tocar allí con Los Ronaldos y dormir en el hotel Huerto del Cura. ¿Sigue existiendo? Me encantaría quedarme allí, mantengo unos recuerdos maravillosos bañándome en la piscina y de sus cabañas.