«Si hubiera guardado el dinero en un paraíso fiscal, no habría llegado a producir 10.000 pares a diario»

¿Qué le ha llevado a contar la historia de su vida en un libro?

Empecé el libro hace poco más de un año. Resido en Santa Pola, cerca de la playa, y no tengo más entretenimiento que hacer una hora de deporte todos los días. Así que se me ocurrió escribir mis memorias. Poco a poco me he adentrado en la historia de mi vida y el mundo del calzado. Mi hija Marisa me ha ayudado pasando al ordenador lo que yo escribía a mano. He tenido una vida larga dentro de la industria. El comienzo fue humilde y llegamos a una producción tremenda en el mercado estadounidense.

¿Ha cambiado mucho la industria del calzado desde su época de actividad profesional?

Mi época fui muy difícil, con pocas facilidades. Ahora la situación es más cómoda para el empresario. También hay más problemas para salir adelante. El presente no es bueno, la mano de obra y las materias primas se han encarecido mucho. El mercado extranjero ha derivado sus compras a países que son actualmente como Elche era antes. La situación en EE UU tampoco atraviesa por un momento boyante.

Con todo esto que cuenta, ¿cómo ve el futuro del sector?

Lo veo complicado. El encarecimiento de la mano de obra y las materias primas es muy alto e impide que seamos competitivos. EE UU siempre va a producir donde más barato sea. No creo que el panorama sea positivo ni que vaya a mejorar en el futuro.

¿Cuáles fueron las claves de su éxito a nivel empresarial?

Concurrieron varias circunstancias. Viajé mucho por Europa para ver la moda en los escaparates de Londres o París. Mi éxito empezó con la feria de Elda. Una vez apareció una multinacional estadounidense, Caresa, que tenía su central de compras en Miami. El jefe de la empresa me hizo un ofrecimiento, quería adquirir el 50% de mi fábrica. Le pedí un millón de dólares. Me dijo que a dónde iba pidiendo un millón y se molestó. A los dos días volvió, me dijo que le gustaba como socio y me lo pagó. Así empezamos y llegamos a producir 10.000 pares de zapatos al día, con una plantilla de mil trabajadores.

¿Es más difícil ganar dinero o administrar correctamente una vez que se ha ganado?

Más difícil es ganarlo. Gastarlo es fácil pero hacerlo bien no es sencillo. Podía haberme guardado el millón en un paraíso fiscal y mantenerme con la fábrica que tenía. Nunca habría llegado a hacer 10.000 pares en un día ni a conseguir las empresas que tuve. Me tendría que haber traído el dinero a España aunque nunca hubiera llegado a donde lo hice.

¿Se arrepiente de algo?

Me arrepiento de haber puesto a mi nombre todos los terrenos y naves industriales que compré con el dinero que gané. Todo eso desapareció con la gran crisis del petróleo de los setenta. Caresa bajó sus ventas en un 50%. Yo seguía teniendo en aquella época mil empleados, a los que había que pagar todas las semanas. No se podían hacer reducciones de plantilla como ahora, me los tenía que tragar. Seguíamos teniendo los mismos sueldos con la mitad, o menos, de producción. Tuve que vender propiedades y dejar de pagar a Hacienda. El dinero que ingresábamos no daba para todo y ahí vino mi declive.

¿Quiénes han sido los empresarios que más le han marcado?

He conocido muchos. De los actuales, con Antonio Vicente, de Panama Jack, tengo muy buena relación. También con Juan Perán, de Pikolinos, o con Pedro Miralles, que es amigo íntimo. Hay un sinfín de empresarios que he conocido, muchos de ellos han fallecido. Tenía mucha relación con Pascual Ros, por ejemplo.

¿Le han engañado muchas veces durante su trayectoria?

No. Los estadounidenses no me engañaron. Tuvieron problemas de ventas y eso repercutió en mi producción. Lo que sí he tenido en contra han sido las decisiones judiciales. Los impagos a la Seguridad Social influyeron mucho para que me atacaran. Se ha ido contra mí sin que hubiera un equilibrio. Ya lo explico en el libro, o pagaba a los empleados o pagaba al resto.

¿Cómo cree que se le recordará con el paso de los años?

La importancia no se la debe poner uno mismo, es cosa de los demás. Estos días, con motivo de la presentación del libro, me he cruzado con mucha gente, personas mayores que trabajaban en mis empresas. Todos me han dicho que estaban contentos y felices. Cuando en Elche en las fábricas se trabajaba hasta el sábado por la tarde, yo implanté una revolución, cerrando los viernes al mediodía. Mis empleados ganaban buenos sueldos. El otro día, en la plaza de las Flores, me encontré con una quincena de trabajadores de mis fábricas. Yo no los recordaba pero todos me dijeron lo bien que estuvieron.

¿Esa es su gran satisfacción?

Sí, es la gran satisfacción que me voy a llevar. Tuve años muy gloriosos y otros que no lo fueron tanto, y me quiero quedar con la parte más positiva.