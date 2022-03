Vuelta a las calles de Elche con 106 años

Constantino Roldán no es un vecino más de Elche. Los 106 años que cumplió el pasado jueves le acreditan como el residente en el municipio más longevo. Su avanzada edad y los momentos tan duros que ha deparado una pandemia que se ha cebado, especialmente, con los más mayores han impedido a Constantino salir prácticamente de su domicilio, donde le cuidan su hija, su nieta y su biznieta. Lejos han quedado los tiempos de reunirse con amigos y conocidos en la plaza de Barcelona o de pisar las calles del centro de la ciudad. Gracias a la Policía Local este albaceteño que lleva más de medio siglo residiendo en Elche ha podido volver a salir de su casa.

Los agentes, con la colaboración de sus familiares, le han preparado una sorpresa de lo más especial para su 106 aniversario. De esta manera, integrantes de la Unidad Ciclista de la Policía Local (Upcle) han recogido en la mañana de este jueves a Constantino en su domicilio y, desde allí, gracias a las bicicletas y un triciclo el centenario hombre ha podido disfrutar al aire libre de una agradable y soleada jornada. Sobre el mediodía la comitiva ha llegado a la Plaça de Baix. Mientras el agente Vicente Ramón iba avisando a todo con el que se cruzaba que Constantino cumplía 106 años, un remolino de gente ha rodeado al protagonista de la entrañable historia y a sus familiares para darle una sonora ovación.

En su vuelta a la calle, el cumpleañero también ha podido disfrutar de una infusión en una de las terrazas de la Plaça de Baix, algo que para la mayoría es una acción sin mayor importancia pero que para una persona de tan avanzada edad se convierte en todo un lujo. Tras la parada en el bar, los agentes de la Upcle han continuado el paseo de Constantino por la renovada Corredora peatonal, donde los aplausos han seguido siendo una constante a cada pedalada.

“Lo conocí de servicio en la plaza de Barcelona y me resultó un hombre encantador. Hice mucha amistad con él y con su familia. De hecho, me invitaron a su 104 cumpleaños”, explica el policía Ramón, uno de los grandes artífices de la sorpresa. La mejora de la situación sanitaria también ha jugado a favor para que Constantino pudiera volver este jueves a la calle. “Detener a algún ladrón está bien pero hacer feliz a una persona no tiene precio. Este es uno de los servicios más bonitos que he realizado en los más de treinta años que llevo como policía”, añade el propio Ramón.

Familiares

Constantino estuvo acompañado en todo momento por su nieta Carmen y su biznieta Sofía. «Nos ha parecido una iniciativa muy buena. En cuanto nos los propusieron, dijimos que sí», aseguró la nieta de un hombre que nació el 3 de marzo de 1916. «En cuanto ha visto a los policías, se ha ido encantado. No se lo esperaba para nada. Le dijimos que igual le llevaríamos a la plaza de Barcelona para que viera a sus amigos pero no se esperaba nada de todo esto en ningún momento», apostilló la nieta durante la parada que realizó la comitiva en la Plaça de Baix.

La Upcle cuenta con más de medio centenar de voluntarios para dar paseos en bicicleta a las personas mayores y que puedan volver a salir a la calle, como hizo Constantino ayer al cumplir 106 años. Este tipo de acciones se comenzaron a realizar hace una década en Dinamarca y, en el caso de España, se realiza en alguna gran ciudad, como Barcelona.