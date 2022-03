ximo puig y el tocomocho

La semana pasada, en su visita a Elx, el presidente Ximo Puig fue preguntado sobre cómo estaba su compromiso de compensar a esta ciudad por los 43 millones de euros que tuvo que invertir para que la UMH se instalara aquí. Su respuesta, sorprendente, fue que dicha inversión ya estaba más que compensada, ya que dice que la Generalitat, con él al frente, había invertido aquí más que nunca.

Ximo Puig enumeró una serie de obras, unas hechas, otras en ejecución y otras prometidas, citando las del Plan Edificant, la ampliación del Hospital, etc., para justificar que, según él, la inversión ya superaba aquella cifra. Que todo un presidente de la Generalitat nos quiera convencer de que la inversión que está recibiendo Elx, es porque así nos compensa por lo de la Universidad es fuerte. Ni los que practican el tocomocho tienen tanto ingenio.

Las inversiones que aquí se están haciendo que, por cierto, no son tantas ni todas las que nos hacen falta, son las que nos corresponden al esfuerzo que hace la ciudadanía de este municipio a través de sus impuestos, para el sostenimiento del Estado del Bienestar. Decirnos lo contrario es tratar de engañarnos. Prometer una justa compensación a Elx por lo de la Universidad, apuntándose el tanto, y acabar diciéndonos que ya la hemos cobrado sin darnos cuenta, es tratar de hacernos a los ilicitanos un timo y tratarnos poco menos que de inocentes, y eso no se hace con la tercera ciudad del País Valencià. Aquí el tocomocho no se acepta.

"Acabar diciéndonos que ya la hemos cobrado sin darnos cuenta, es tratar de hacernos a los ilicitanos un timo"

Recordemos que la promesa de compensación de Ximo Puig la hizo en un debate del Club INFORMACIÓN, el 20-6-18. Allí, tras denunciar la injusticia que, con Elx, había hecho el PP en 1995 con Eduardo Zaplana al frente, al tener que asumir el Ayuntamiento el costo de los terrenos para la futura Universidad, el presidente Puig declaró que aquello fue injusto, y que el Consell nos compensaría su importe en unos años ofreciendo, incluso, un convenio para su ejecución.

Es cierto que, al poco, se anunció que la primera medida iba a ser la compra del antiguo edificio de Correos y que allí se invertirían 8 millones de euros para crear un Centro de Diseño y Moda del Calzado, de referencia mundial. Esos 8 millones nunca han existido. El Centro prometido es una referencia, pero de promesas incumplidas y, lo que es peor, de no saber ni qué hacer con él. Sólo está el viejo edificio abandonado y ejemplo de desidia. Y, curioso, recientemente Ximo Puig ha formalizado la compra de los edificios de Correos en Valencia, Alicante y Castellón, sin que en ninguna de esas ciudades hubiera nada pendiente de compensar. O sea, que lo que nos dijo aquí fue una milonga, como casi siempre que nos promete algo.

"O sea, que lo que nos dijo aquí fue una milonga, como casi siempre que nos promete algo"

Ahora se entiende que el convenio prometido para dar cumplimiento a dicha promesa nunca estuviera preparado. Cada vez que Carlos González iba a València a preguntarle por él, regresaba diciéndonos que estaba casi a punto, que lo estaban redactando. Es cierto que varios años para redactar un convenio es raro. Pero eso es lo que nos contaba nuestro alcalde que allí le contaban. Y hasta parece que se lo creía.

Visto el resultado, no puede ser peor. Se le quiere tomar el pelo a Elx otra vez. Ya está bien y hay que reaccionar. Ni siquiera el PSOE local debería consentirlo, por su propio bien. Lo ocurrido es impresentable. Incluso Compromís, acertadamente, ha reclamado que la promesa se cumpla, no dando tampoco validez al argumento del presidente Puig.

Se acercan elecciones y estarán reñidas. No es buen bagaje presentarse amparando estas prácticas. Se pierde mucha credibilidad y se crean dudas más que razonables. El Molt Honorable, el mismo día que nos decía que la compensación ya estaba hecha y sin enterarnos, anunciaba más inversiones: terminar la Ronda Sur, conexiones ferroviarias, etc. Al final es triste que se le recuerde más por sus ximo-anuncios que por sus realidades. Una rectificación, ahora, sería muy oportuna.