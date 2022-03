PSOE y Compromís se enredan por el hormigón del río

La supresión del hormigón en el Vinalopó ha vuelto a salpicar al equipo de gobierno por sus diferencias. El PSOE, tras haber frustrado la petición de 1,9 millones de fondos europeos para ejecutar esta obra, como pretendía Compromís, ha salido este viernes a aclarar que no están en contra de renaturalizar el río, pero considera que "no son los tiempos". Mientras que sus socios no ha escondido su decepción con la postura de los socialistas. Pese a todo, ambos partidos han negado que el pacto de gobierno corra peligro, ya no solo por este debate, sino por otras discrepancias sobre asuntos de actualidad, como la intención del PSOE de convertir el convento de las Clarisas en un hotel, que sigue adelante, reconociendo que la oposición de los dos ediles de Compromís no va a ser obstáculo para poner en marcha el proyecto.

Los de Carlos González se aferran a que no es el momento para pensar en una renaturalización del río. En ello ha insistido el portavoz del ejecutivo local, Héctor Díez, quien ha mostrado su preocupación por los últimos movimientos que está sufriendo la ladera. Sin ir más lejos, un socavón de veinte metros ha aparecido tras las lluvias de hace una semana bajo el monasterio de las Clarisas. Otro ejemplo, que dio el edil, además de los socavones de Porfirio Pascual, es que el Ayuntamiento ha tenido que desmontar un talud para reforzarlo, frente a El Raval, en la calle Muhammad al-Shafra, por la aparición de grandes grietas tras la DANA de 2019. Con estos antecedentes, Héctor Díez ha insistido en que la supresión de la solera de hormigón "requiere una reflexión serena y una precisión quirúrgica" y ha añadido que "las prisas por una subvención no son buenas", en clara alusión a sus socios. El PSOE se ha mostrado confiado en que habrá más oportunidades para pedir subvenciones para esta iniciativa, pero ha antepuesto la necesidad de tener garantías de que la actuación no vaya a suponer un peligro. Igualmente, a los socialistas no les vale la renaturalización que ha emprendido Madrid con su río Manzanares. "No se puede comparar uno con otro y hay que visitar zonas que sean comparables", ha dicho el portavoz del ejecutivo local, quien ha puesto como ejemplo Novelda y las consecuencias negativas que sufren al tener un tramo del río sin hormigón en la ciudad, como es la aparición de mosquitos en ciertos momentos del año. La adecuación de la ladera en distintos tramos de la ciudad para mejorar la accesibilidad y su estética, así como para replantar especies autóctonas es ya para el PSOE un ejemplo de regeneración del Vinalopó, tal y como afirmó Héctor Díez. Pese a esta división, el portavoz socialista quiso quitar hierro al asunto desde el minuto uno de su discurso ante la división que se ha producido en el equipo de gobierno por el río. Es más, presumió de que este gobierno "es de los más estables de España", en alusión al PP, que ha utilizado estas discrepancias para criticar al bipartito. "Quien piense que no funciona prefiere una coalición en la que esté la extrema derecha", añadió. Frente a todo ello, Compromís no ha querido cerrar el capítulo todavía tras las críticas del día anterior. Y su portavoz, Esther Díez, ha comparecido minutos después del portavoz socialista para reafirmar su desacuerdo. La concejala de Medio Ambiente lamentó que hayan descartado pedir una subvención para que "expertos nos digan la mejor manera de renaturalizar el río" y ha insistido en que la sujeción de las paredes de la ladera es independiente a la solera de hormigón que se quiere quitar. "Los técnicos han dicho que no hay afección", reiteró. Para la representante de la coalición, la postura de sus socios de gobierno es "incomprensible" a quienes les ha reprochado "dejar para un futuro indeterminado" una actuación "estando al borde del colapso ecológico". Los socios del PSOE han mostrado su incertidumbre en que vaya a haber más oportunidades para pedir ayudas como la convocatoria, cuyo plazo se ha cerrado este viernes, en la que se financian hasta cuatro millones de euros. Y sobre el otro asunto con el que han chocado con los socialistas, el hotel de las Clarisas, para Esther Díez "no solo hay que guiarse por lo que dicen los empresarios, sino por lo que dice el interés general", en alusión a la reunión mantenida entre el alcalde y asociaciones empresariales a la que Compromís no asistió porque sigue defendiendo que hay que garantizar el acceso público a la zona de mayor valor arquitectónico del monasterio, una vez pase a manos privadas el inmueble que es de propiedad municipal desde hace 17 años. Una exigencia que la portavoz de este grupo municipal no confía en que se vaya a conseguir hacer realidad por cómo está actuando el PSOE en esto, dispuesto a seguir adelante sin el apoyo de sus socios.