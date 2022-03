Carmen, la de l’ermita

És Carmen una dona quasi nonagenària que, com totes les del camp, ha viscut una vida sacrificada, treballada, encara que també plena de satisfaccions. El camp d’Elx ens pot servir com a mostra d’allò que totes les dones rurals comparteixen, si més no, amb tants aspectes comuns a la vida diària de les dones en general que, més que fer història, la pateixen, però que també saben mostrar un gran coratge per a defendre el que consideren seu, com ens mostra amb les seues pròpies paraules.

Per començar, Carmen, pot contar-nos algunes coses sobre la seua infantesa, si recorda vosté la guerra...

Jo vaig nàixer aquí, al roal de l’ermita de Santa Bàrbara, en la casa que està més a prop de l’ermita de les tres que hi havia. El meu pare va ser arrendatari de les terres de Elvira Macià. La meua família provenia de Torrellano, i després foren arrendataris de l’antiga finca de Les Campelletes, a Perleta, que tenien una administració de loteria en el carrer Salvador. No recorde moltes coses de quan era petita però sí algunes que m’han contat sobre com es vivia abans que jo vinguera al món. Ma mare era molt contadora d’històries i no es cansava de parlar i parlar mentre es calfava a la vora del foc, i ens contava coses d’abans, com el ball que es feia en l’olmet, arbre que jo no he conegut, però que és el que ha donat nom al camí de l’Olmet.

En temps de guerra recorde que van anar a cremar l’ermita. La meua casa estava al costat i dispararen per la gatera, en sentir els trets la família se n’anaren tots a la quadra i deixaren la xiqueta en la casa, amb les presses, es van oblidar de mi, jo tenia només tres anys i vaig passar molta por, d’això encara me’n recorde. Els primers anys després de la guerra van ser difícils perquè no hi havia pa, però mon pare comprà un molinet i així pastaven pa de civada. Jo crec que en el camp els anys de la postguerra no van ser tan roïns com en el poble, perquè almenys teníem per a menjar, encara que foren garrofes.

Eixos anys de postguerra van ser durs per tot arreu, però com era la vida a Salades quan vosté era fadrina? Com treballaven, què vestien, com es menjava, les festes...

La família vivia del treball de la terra, encara que no era molta, donava per a viure. Les dones anaven a escardar per a plantar pèsols o faves, a collir magranes, faves, encarnelles, olives, el que fera falta. A casa es plantava de tot, si hi havia aigua hi havia collites durant tot l’any. Els homes cavaven i segaven, que eren faenes més pesades. I tots a plegar ametles que, com que no hi havia encara màquines, es pelaven a ma. Jo vaig estar treballant al bancal des de petita fins els cinquanta anys. A partir d’eixe moment vaig començar a treballar per al calçat folrant talons. Jo treballava des de ma casa, com era costum. Jo crec que en moltes cases de camp es feia això, les dones treballaven fent sabates des de casa.

Vosté va anar a escola?

Abans del meu temps estava el mestre barbetes, que anava per les cases i don José, que era molt bo, en les primeres escoles del temps de la república. Després de la guerra van vindre donya Paquita i don Manuel, que eren matrimoni i van estar molts anys aquí, no van tindre fills i jo crec que per això es van dedicar tant a fer coses per la partida. Don Manuel era el que posava les pel·lícules en el cine de Barceló els diumenges i donya Paquita organitzava el mes de maig, amb uns ornaments de flors preciosos i unes poesies i cançons que ens agradaven molt. Ella em va ensenyar a brodar per a l’aixovar, a mi i a moltes altres xicones de la partida.

Ma mare recorda que, des que era molt joveneta, anava a la festa de Santa Bàrbara des dels Bassars, perquè sa germana festejava a Salades. Anaven a peu amb espardenyes i les sabates en la mà, i en arribar a l’ermita es posaven les sabates i deixaven les espardenyes en sa casa...

Això ho feia tot el món, per a no embrutar-se de la pols del camí. Les xiques, i les dones també, portaven posades les espardenyes i, abans de la missa, passaven per ma casa per a deixar-les. Els dies de la festa ma casa estava oberta tot el dia i era un anar i vindre de gent sense parar. Tots eren coneguts, de la partida o d’altres partides veïnes, la festa servia per a trobar-se amb la gent, per a nosaltres, les dones, per a estrenar un vestit si teníem sort, per a poder xarrar amb les amigues i passar un gran dia.

Supose que també s’interessarien pels xics.

També, també. Aprofitàvem el ball que es feia en una era molt gran que hi havia davant l’ermita, o més tard en el casino. per a fer relació, encara que ja durant tot el dia, després de missa, que ens trobàvem a la replaça de l’ermita, en les paradetes de torrats i en la cucanya. La processó per la vesprada servia per a vore la santa, però també per a lluir-se i tirar-li l’ull als xicons que, ben vestits, no pareixien els mateixos que anaven en espardenyes i roba vella tots els dies. Alguns semblaven eixits d’una pel·lícula, amb les seues gavardines noves i un cigarro entre els dits.

I què va passar amb l’ermita?

Això va ser molt de temps després, al final dels anys vuitanta, quan van vendre les terres i el roal de cases on es troba l’ermita. El propietari pensava que, com la terra, l’ermita era seua i començà a posar problemes: que no volia que la gent passara per les seues terres per anar a l’ermita, que no aparcaren... Fins i tot va tallar el camí d’entrada. Jo, aleshores, ja no vivia al roal, sinó en la casa on visc ara, a escassos metros d’allí, i era l’encarregada, com havia sigut sempre, de guardar la clau de l’ermita. El que passà és que el propietari em va demanar la clau i jo no vaig voler donar-la, perquè no era meua, la tenia jo però era de tots els veïns. Així comença un acaçament contra mi que em va arribar a llevar la salut: m’envià la policia, els del jutjat també, tot perquè tenia la clau.

La cosa va anar a més, aparegué en els periòdics, després vingué l’associació de veïns, els advocats, els regidors, els judicis. Si busques en el periòdic de l’època podràs vore la quantitat de problemes i maldecaps que vam tindre en la partida pel motiu de defendre allò que era nostre, la nostra ermita de Santa Bàrbara. Però ara jo ja no estava soles com al principi, que tot anava contra mi perquè tenia la clau.

I no la vaig donar, mai la vaig donar, és més encara continue tenint la clau i si algun dia la meua salut no em permet anar a l’ermita, jo m’encarregue de deixar-la en bones mans i d’arreplegar-la després. Després de molt de temps, moltes denúncies, judicis i molts enfrontaments, aconseguírem que el bisbat d’Oriola prenguera cartes en l’assumpte i obligara al propietari a garantir el dret d’ús de l’ermita per als veïns. Finalment podíem estar tranquils, Santa Bàrbara continuava sent la nostra estimada ermita.