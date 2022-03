DE MAL EN PEOR (O VICEVERSA)

«Mi espada cortará las cadenas de hierro y resonará en las fortalezas de los tiranos»

Lesya Ukrainka (1871 -1913), escritora y activista ucraniana.

Volvemos al estado de máxima preocupación y zozobra. Conjeturábamos que tras dos durísimos años pandémicos nuestra resiliencia se vería recompensada con la ansiada recuperación económica, social y anímica, regada con prolijos fondos europeos y alumbrada por la refulgente sonrisa de Pedro Sánchez (subida de lúmenes con la crisis del PP), cuando nos cae encima lo de Putin y Ucrania, como si se tratara de los restos de nave Soyuz (o más: la mismísima estación espacial internacional). Y ya no es que la reactivación económica se vaya al cuerno de cabra (cabrón en este caso), con la meteórica escalada de precios, la escasez de materias y demás adversidades que veníamos arrastrando de meses atrás, sino que además tenemos una catástrofe humanitaria de órdago, una guerra en pleno apogeo, con botón atómico incluido, y una sacudida al ya inestable orden mundial. Esta locura no se arregla con mascarillas ni distancia social ni mucho menos lavándonos las manos.

La cuestión es que, inmersos como estamos en esta nueva psicosis colectiva, pocos se acuerdan ya del covid-19, y hasta el virus que nos ha hecho la puñeta durante dos años puede parecer cuestión menor comparado con la que hay liada. Lo dicho: hay mucha preocupación y no menos zozobra. Carlos González debería llamar urgentemente al arquitecto Ángel Rocamora para instarle a que se dé prisa y acabe ya la rehabilitación del refugio antiaéreo del Passeig de Germanies, por si acaso. Y en cuanto a los dos del Mercado Central, haría bien el alcalde en ordenar a la brigada municipal de obras que los adecente, también por si acaso. Toda prevención es poca.

La situación se está poniendo tan peliaguda que hasta el president Ximo Puig ha anunciado que da por saldada la deuda de la Generalitat con Elche, no sea que venga una hecatombe y pase a la historia como un mandatario malpagador y/o insolvente. Hace ya cinco años, cinco, que el molt honorable reconoció el débito con el municipio de 43 millones por los terrenos de la UMH(E), cuando al grito de «això ho pague jo!» se perjuró para reparar la injusticia que se arrastraba desde los tiempos de su mítico predecesor Eduardo Zaplana. Un jubiloso González anunció a bombo, platillo y fanfarria la inminente firma de un documento oficial, una especie de pagaré, para que el jefe del Consell no se desdijera. El documento no llegó a firmarse, para desesperación del alcalde, y ha pasado lo que ha pasado. Que donde Puig dijo deuda ahora dice superávit y asunto zanjado.

Asegura el president que ya ha invertido en suelo ilicitano mucho más de esos 43 millones. Porque ha hecho las cuentas. Ha puesto a hacer números al personal del departamento de la Subdirecció General de Greuges, Deutes i Agravis Territorials (SGGDAT, en sus siglas en valencià), armado con sus respectivas calculadoras científicas, reglas graduadas, plantillas burmester, cartabón, compás y varios modelos de teodolitos.

-A ver, suma, suma: centros educativos, edificio de Correos, Hospital General, carretera de Santa Pola, depuradora de Algorós, bloques de San Antón, Hort del Gat, oficina de protección del territorio, centro del envejecimiento, subvenciones al Palmeral y al Misteri, el Vinalopó, lavapiés de las playas...

-President, president, que ya llevamos más de 200 millones de inversión en Elche con todo eso -advierte una funcionaria, calculadora en mano.

-Serà per diners? Añade, de propina: acabar la ronda sur y conexión ferroviaria con el aeropuerto… ¿Cuánto llevamos ya? -inquiere Puig.

-Así a ojo yo diría que unos 250 millones sin IVA. O sea, que tenemos un saldo a nuestro favor de 207 millones

-Pónmelo en un excel, que se va a enterar Carlos; le voy a dar yo firma de convenio...

El alcalde, de momento, no se ha pronunciado al respecto, excepto por un «¡mecachis!» que se le escapó por lo bajini en el acto donde Puig proclamó la liquidación del empréstito. El departamento municipal de Deuda Histórica está haciendo sus propias cuentas, y por el momento lo que sale es un saldo de 31,7 millones de euros pero a favor del municipio. Será necesario aplicar algunas funciones polinómicas y el primer teorema de incompletitud de Gödel para llegar al fondo de la cuestión.

Hay que hacer un frente común, proclama el líder popular, para exigir la deuda histórica y si no, lo formará él como jefe de la oposición

Pablo Ruz, superado ya el duro trance de la endógena lapidación y público repudio de su buen amigo y todavía jefe Pablo Casado, no lo ve claro. Mejor dicho, ve claro que esto es una tomadura de pelo y un insulto a la ciudadanía ilicitana, así que ha echado mano de su mejor arma política y ha pedido un pleno extraordinario para reclamar a Ximo Puig lo que prometió, y que PSOE y Compromís se mojen, si puede ser hasta más arriba de las rodillas. Hay que hacer un frente común, proclama el líder popular, para exigir la deuda histórica y si no, lo formará él como jefe de la oposición. Nadie va a ningunearle ahora al PP la deuda histórica, después de haber sido los reyes del ninguneo durante más de 20 años. Hasta ahí podríamos llegar.

A la portavoz compromisaria, Esther Díez, tampoco le salen las cuentas. Argumenta que el Consell sí invierte en Elche, aunque no lo suficiente y que el orden de los factores sí altera el producto e incluso al productor, por lo que les pasa algo así como con el proyecto de hotel en el antiguo convento de las Clarisas, que están de acuerdo en el fondo pero no en la forma. O al revés, que aún no lo tienen claro del todo.

Y ya que sale (intencionadamente) a colación el asunto de La Merced, cabe anotar que el alcalde ha cogido oxígeno y óxido nitroso en este asunto tras manifestarle mayoritariamente su apoyo las principales asociaciones empresariales, comerciales y turísticas del municipio. Así que, al grito de «¡hotel o derrumbe!» se lanza ya a por todas para sacar adelante el proyecto hotelero, con la declaración de BIC incluida. Confía en que las organizaciones aliadas, cuantitativamente superiores a los opositores (aunque consciente de que estos saben aparentar que son por lo menos el doble), le impulsen hacia su objetivo final, y que incluso en el momento de la verdad, el PP recupere su estado natural y no se oponga a la actuación. Es lo que hay (de momento).

Puede que al final se privatice un bien público, pero no hay que preocuparse porque lo compensaremos con la publificación de una propiedad privada: la fachada de El Progreso. Decretada su inamovilidad e inalterabilidad espacio-temporal para no desvirtuar la componente estereotómica ni el equilibro de la envolvente del edificio en su diálogo con el entorno y el genius loci intrínseco, el monumento se queda donde está y pasará a constituir nuestra particular puerta de Alcalá, solo que por detrás no pasarán coches, sino que tendrá un pasillo peatonal con carril bici en doble dirección y se levantará un nuevo edificio de seis plantas. Asimismo, se estudiará la posibilidad de hacer un mirador turístico en lo alto del cimborrio. Eso sí: los artísticos arbotantes actuales del Progreso se retirarán, que no han conseguido ser ni BRL.

El equipo de gobierno no descarta trasladar también ahí la fachada de Almacenes Parreño desde la calle del Salvador para configurar un nuevo conjunto histórico-arquitectónico, que se completaría con la portada neoárabe tardorracionalista del edificio de Mango. Atentos al aparato.