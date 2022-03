Joaquín Martínez: «La pandemia ha hecho que muchas personas se desenganchen de la Semana Santa ilicitana»

¿Cómo afrontan este año la Semana Santa tras el parón obligatorio por la pandemia?

Con mucha ilusión. Vamos a poder volver a las calles y celebrar las procesiones. También gran parte del calendario de actos de la Cuaresma. Somos conscientes de que la vuelta a la actividad como la conocíamos va a ser complicada. Los dos años de pandemia han hecho mella en muchas cofradías y hermandades a nivel de participación. Ya no hablamos de la gente que, por desgracia, ha fallecido. Lo hacemos de los cofrades que se han desenganchado y que va a costar recuperar este año. Estamos alegres pese a estas dificultades.

¿Qué otras huellas les ha dejado la etapa de crisis sanitaria?

Hay personas que, por ciclo vital, ya se encontraban en 2019 cerca de acabar su vida como costaleros. Ahora, dos años después, estamos peor. Se ha producido un enfriamiento de la vida cofrade y hemos perdido unión. El principal momento es la procesión y, tras dos años sin ellas, se produce una desvinculación. Es una realidad que se está notando en todas las cofradías que han comenzado a ensayar. Tienen dificultades y los números no son los de antes de la pandemia.

¿La falta de costaleros es el principal problema que tienen?

Siempre he dicho, antes de la pandemia, que no hay un problema de costaleros en sí. Hay cofradías y hermandades que tienen problemas y otras que no. Podemos decir que no era una cuestión generalizada. Ahora sí que nos la vamos a encontrar de frente. Ya no hay listas de espera para salir de costalero. Toda la familia cofrade nos lo vamos a tener que tomar a una, sabiendo que somos miembros de la Semana Santa de Elche. Es el año de ayudarnos entre todos. Tenemos procesiones grandes e importantes que requerirán de una adaptación para salir a la calle. El equipo de organización, que hace un gran trabajo, va a necesitar que echen una mano todas las hermandades.