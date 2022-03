Una torre oculta

La Torre Vigia de Santa Bàrbara està situada a la part de llevant del roal de cases, adossada a aquestes i separada de l’ermita per escassos metres: el camí del Rector, que marca la distinció entre Salades i Jubalcoi. Constitueix l’exemple més al nord del sistema de construccions defensives del nostre terme municipal, construïdes entre el segle XVI i XVII com a defensa i alerta davant els pirates barbarescs, però els orígens de les quals pot estar en alqueries musulmanes i encara romanes en alguns casos. L’emplaçament d’aquesta torre és estratègic per poder dominar una visió molt extensa del camp d’Elx.

La torre, en l’actualitat, està escapçada, de fet, ha perdut tota aparença de torre, tant és així, que la gent de Salades no coneix la seua existència. Es tracta d’una torre de tres volums que, actualment, ha perdut el cos superior i s’assembla externament a un poal. La base n’és sòlida, afermada. Com totes les torres vigia, té una entrada a mitjana altura i només s’hi pot accedir des de la casa a la qual es troba adossada, la casa on vivia Carme Piñol. L’interior està dividit en dos nivells. L’exterior manca de rematada, degut a la falta, com déiem, del tercer cos. La fàbrica és de maçoneria irregular amb les cantonades reforçades amb estructura de carreu (S. Varela). A l’interior destaca una escala de cargol feta de grans blocs de pedra. La torre està catalogada com a BIC, anomenada torre de Salades i apareix ben descrita en distintes publicacions, com ocorre amb l’ermita, de principis del segle XVIII i el rellotge de sol que hi havia a l’exterior de la torre, actualment desaparegut.

Els veïns de Salades consideren l’ermita la més antiga del camp d’Elx, sembla possible que siga així. donat que, segons Ramon Candelas Orgilés en la seua obra «Las ermitas de la provincia de Alicante», Montesinos ens parla d’una ermita de santa Bàrbara construïda el 1717 i d’una segona, amb la mateixa advocació, construïda el 1761. Estudis posteriors mostren que degué tractar-se d’una mateixa ermita, reconstruïda després i, per les característiques constructives, possiblement obra d’un mateix arquitecte o mestre d’obres que moltes altres de la zona.

La propietat de la torre, així com la de la finca on es troba l’ermita i les cases era del Marqués de Colomina, de qui va passar a mans d’una nebots seus de Xàbia, de cognom Buigues, que casaren amb les germanes Mercedes i Elvira Asencio García-Magán i vivien en una casa palau, també herència del marqués, a l’actual plaça de la Mercé que ocupava la part sud de la plaça fins els dos carrers laterals: Ample i Empedrat. D’aquest palau es conserva l’escut nobiliari en la façana de l’edifici actual del carrer Ample. La neta d’Elvira Asencio, Elvira Macià Buigues, accedí a l’herència de la finca i la va vendre a l’actual propietari, encara que un familiar de Carme Piñol va comprar la casa i la torre adossada que, en els anys vuitanta del passat segle, també passaren a mans de l’actual propietari. Finalment, les sentències judicials a favor del bisbat han acabat assignant la propietat de l’ermita a l’església.

La torre està destinada en l’actualitat a magatzem d’eines agrícoles.