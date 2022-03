Un diario en tiempos difíciles

Juan Ródenas es de esas personas inquietas que por intuición necesitan crear continuamente. El médico, escritor y acuarelista ilicitano sintió la necesidad de compartir lo que sentía durante el estallido de la pandemia de coronavirus en 2020,y, mirando a su ordenador, un día decidió abrirse una cuenta de Facebook para compartir pensamientos que le surgían a diario.

De ese compendio de reflexiones ahora ha publicado un libro próximo a las 270 páginas. Covid-19: dos años de pandemia en Facebook es el título de esta obra y de entrada su autor descarta que se trate de un libro «de coronavirus, de medicina o de enfermos»

Sin embargo, en este documento Ródenas muestra sus pensamientos a través de reflexiones durante estos dos últimos años y de alguna manera debate sobre si fueron acertados o no según qué protocolos, por ejemplo.

Indica que el prólogo es obra de María Dolores Piñero Planelles, quién fue gestora de la Obra Social de la CAM, ahora fundación Mediterráneo, con quien guarda contacto tras sus exposiciones en esta sala. De esa presentación al libro la autora señalaba que esta obra cuenta con «reflexiones frescas, breves, útiles para el día a día y que de vez en cuando vienen acompañadas de algunos dibujos, a veces acuarelados, a rotulador, espontáneos, todo ello para forjar una temática tan variable que abarca desde recuerdos y referencias autobiográficas a menciones sobre las últimas noticias y anécdotas cotidianas. Hay temas recurrentes como la vida y la muerte, adversarios inseparables, la cultura y el arte, el tiempo transcurriendo, la vejez y juventud, éxito y fracaso, los sentimientos y las ilusiones».

El escritor reconoce que durante este periodo de crisis sanitaria ha renunciado a verse con amigos «y realizar pequeños compromisos que servían de terapia ocupacional y alegría, he seguido ese tiempo para estar más en el ordenador, hurgar en él y encontrar textos que andaban extraviados.

Nunca imaginó que se descargase una red social «porque no me gusta», aunque cree que le ha servido muy positivamente. El libro está ya a la venta y se presentó recientemente en el colegio de médicos de Barcelona, ciudad en la que reside. Aunque no trata sobre la crisis sanitaria, sí que va dedicada «a todos los que se han dejado la piel ayudando a los enfermos».