La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche, Eva María Crisol, ha criticado que con la sesión de la Comisión de Acuerdos Plenarios celebrada hoy “el Gobierno bipartito ha dejado patente el poco interés que tiene en ejecutar los mandatos plenarios”. La edil ha remarcado que “tener que dar cuenta del cumplimiento de sus compromisos no es una labor del gusto de PSOE y Compromís, pero no nos cansaremos de recordarles a diario que es su obligación hacerlo ya que gobiernan para todos, no solamente para sus votantes y amigos”.

La portavoz de Cs ha recordado que “el pleno de la corporación municipal es el máximo órgano de representación de la ciudadanía, en el que todos los representantes elegidos en las urnas debatimos y llegamos a acuerdos con el objetivo de mejorar Elche, por ello, el desempeño de los acuerdos a los que se llegue en este órgano es innegociable”. La edil ha indicado que “este Gobierno es poco amigo de la transparencia” y ha recordado que “es de obligado cumplimiento el seguimiento de estos acuerdos y garantizar que se lleven a cabo de la forma más rápida y eficaz posible”. Para ello la portavoz de Cs ha exigido a la edil de Transparencia, responsable del funcionamiento de esta comisión Puri Vives, “que haga bien su trabajo de una vez por todas y lleve a cabo de una manera exhaustiva los acuerdos recogidos en la moción de Ciudadanos que dio lugar a la creación de dicha comisión para que los ilicitanos sepan de forma clara y precisa si sus gobernantes cumplen o no”. "A la vista del desarrollo de la comisión ha quedado patente por un lado la falta de comunicación existente entre el bipartito y por otro lado la falta de interés que el equipo de gobierno tienen en ejecutar las mociones presentadas al pleno por los diferentes grupos", ha afirmado Crisol. Crisol ha detallado que la moción de Cs reclama que las reuniones de la nueva comisión fuesen como mínimo trimestrales y que todos los datos tratados en ella y las mociones debatidas y aprobadas fueran trasladados de inmediato al Portal de Transparencia municipal. Sin embargo, la concejala ha asegurado que durante la presente legislatura “se han presentado 225 mociones de las cuales únicamente se encuentran en ejecución 5, según figura en la página del Portal de Transparencia del Ayuntamiento”. Ha observado además que este sitio web “es caótico y dificulta la búsqueda de mociones; algunas de ellas no aparecen o no se corresponden con el grupo que las presentó ni con el estado de ejecución, que es diferente al real”.