El Institut d'Estudis Comarcals pide al alcalde que cambie de ubicación las mascletás de las fiestas de agosto

El Institut d'Estudis Comarcals ha reabierto el debate, coincidiendo con la recuperación de la normalidad y la celebración de las Fallas en València, sobre el traslado de las mascletás de las fiestas de agosto para no poner en peligro el Palacio de Altamira. El colectivo que fue el que hace tres años inició una cruzada para cambiar la ubicación ante el impacto que tiene la pólvora sobre el patrimonio, llegando incluso a ponerlo en conocimiento de la Conselleria de Cultura, ha vuelto a insistir sobre esta cuestión al alcalde, Carlos González. Lo ha hecho a través de una carta en la que le reitera que escoja otro lugar para celebrar el concurso pirotécnico después de que un informe elaborado por la Universidad de Alicante en 2019 confirmara que las detonaciones en Traspalacio triplicaban el umbral permitido para no causar daños. Fueron las últimas mascletás que se celebraron en Elche en esa ubicación, porque después llegó la pandemia y las fiestas se suspendieron.

"Nada justifica sacrificar el patrimonio. Una imprudencia a partir de ahora tendría peores consecuencias", alerta el Institut d'Estudis Comarcals.

El impacto de las mascletás que se disparan durante las fiestas de agosto en Traspalacio se convirtieron el año pasado en un ejemplo de lo que no se debe hacer con los edificios históricos. El caso de Elche ha sido difundido en una prestigiosa revista de alcance mundial «International Journal of Architectural Heritage». La publicación especializada en arquitectura y patrimonio recoge las mediciones realizadas por la Universidad de Alicante (UA) durante dos días de concurso pirotécnico en 2019 que advirtieron que se sobrepasaban más de tres veces los umbrales permitidos para garantizar que no hayan daños.

Tras confirmar el estudio que las mascletás son perjudiciales para el patrimonio ilicitano, el equipo de gobierno, que fue el que encargó las mediciones tras una petición de la Conselleria de Cultura, se tomó hace dos años un tiempo para valorar si las mantenía en Traspalacio con menos carga explosiva o bien las trasladaba de lugar. La edil de Fiestas, Mariola Galiana, aseguró en una entrevista a este diario en marzo de 2020 (antes de suspenderse las fiestas por la pandemia) que cambiarían de ubicación el tradicional concurso . Todavía no ha trascendido cuál será el destino del espectáculo pirotécnico este año.