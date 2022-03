NO DEJAN RENATURALIZAR EL RIO VINALOPÓ

Elx perderá una oportunidad, difícilmente repetible, de poder recuperar el Vinalopó a su paso por la ciudad. La propuesta que había presentado Compromís, recogiendo la que, en su día, había planteado el Margalló d´Elx, en colaboración con Ecologistas en Acción, para que se aprobara un estudio que determinara la posibilidad de recuperar el cauce natural del Vinalopó, que hoy está hormigonado en su tramo urbano, no se ha podido aprobar ya que el PSOE se ha negado a apoyarla.

Con ella se pretendía promover, como se está haciendo en otras ciudades, la renaturalización del tramo urbano del río favoreciendo, con ello, la lucha contra el cambio climático desde las ciudades y mejorando la calidad de vida en las mismas. Se trataría de estudiar las mejores posibilidades para devolver la naturaleza al río Vinalopó a su paso por Elx. Así se daría cumplimiento a las Directivas Europeas en la materia y a los objetivos declarados del Ministerio y, por otra parte, sería lo coherente si se quiere conseguir la Capitalidad Verde Europea 2030.

Todo apunta a que el Vinalopó es recuperable. Que deje de ser esa acequia hormigonada en la que la convirtieron hace décadas. Que vuelva a ser un río. Que recupere sus características naturales y que Elx gane un verdadero pulmón verde en plena ciudad. Es posible y es necesario. Así lo demuestran experiencias en otros espacios urbanos y así lo defiende el CEDEX para nuestro río. Además la propuesta, que el PSOE ha boicoteado, lo que pretendía es acogerse a unas ayudas europeas que el Ministerio ha convocado para casos como éste, y en las que se determinaría la posibilidad real de que una actuación como la propuesta es viable y conveniente. Ni así han dejado que se intente. Y eso que la subvención era de casi 2 millones de euros y para un fin más que justificado.

¿O que se dudara, como se ha dudado, de que el Mercado Central se rehabilitara y transformara en un espacio de ocio, comercio y restauración, manteniendo su estructura y habilitando los restos árabes y refugios?

Las razones de la negativa socialista, expresadas por el alcalde Carlos González, son curiosas: Por un lado expresa dudas sobre el impacto que, en la ladera, tendría la actuación en caso de avenidas importantes de agua. Precisamente para resolver esas dudas se haría el informe técnico previo por parte del Ministerio: No son los miedos o las comodidades políticas las que deben determinar este tipo de actuaciones, son razones técnicas y de preocupación medioambiental las que deben prevalecer. También, entre otras, dice que no hay demanda social de la misma y eso estaría por ver. Otra excusa es que no está en el acuerdo de gobierno de junio de 2019. Y, sobre esto, se queda uno a cuadros: ¿Acaso estaba en ese acuerdo que las Clarisas se iban a privatizar en forma de hotel por 50 años mínimo? (las declaraciones de ambos alcaldables, en campaña, decían justo lo contrario). ¿O que se dudara, como se ha dudado, de que el Mercado Central se rehabilitara y transformara en un espacio de ocio, comercio y restauración, manteniendo su estructura y habilitando los restos árabes y refugios?. O, más increíble todavía: Que la zona verde del mercado provisional, que llegó a denunciarse, no sólo no se recupere sino que, por el contrario, se permita hacer allí un macro mercado de hasta 8 metros de altura?. Y, otra, ¿cómo se puede mostrar tanta preocupación por lo que pueda pasar en la ladera, y permitir allí una ubicación como la del nuevo mercado?. Parecen preocupaciones demasiado selectivas para ser serias.

Lástima de la oportunidad perdida de recuperar el río. Y eso que el PSOE no tiene mayoría absoluta aunque, por lo visto, gestiona como si la tuviera de lo cómodo que está con sus socios de coalición. Una situación que debería invitar a reflexionar sobre la procedencia de comportamientos en el equipo de gobierno. Y, también en este tema, es preocupante el desprecio a las opiniones de colectivos sociales que sólo quieren contribuir a conseguir un Elx mejor para todos, y que pensaban que un Ayuntamiento como el actual sería más receptivo. Craso error.