El PP de Elche exige a PSOE y Compromís “menos mentiras y más hechos en las pedanías”

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche, Manuela Mora ha declarado esta mañana que “el equipo de gobierno de PSOE y Compromís se ha colocado la falsa medalla de `invertir en las pedanías´. Solo hace falta ver cómo están las playa del Altet o el parque de la Marina para saber que mienten. Los ilicitanos que viven en las pedanías se sienten abandonados por un equipo de gobierno que los trata como vecinos de segunda. Recordamos a PSOE y Compromís que los vecinos de las pedanías pagan sus impuestos y son tan ilicitanos como los que viven en cualquier barrio del casco urbano”.

La concejala ha dicho que “desde el Partido Popular exigimos que empiecen de inmediato con los arreglos de cara a la Semana Santa. Exigimos la reparación urgente y el mantenimiento de todas las instalaciones de nuestro litoral. Los vecinos han contactado con nosotros porque las pasarelas están en mal estado y dificulta el acceso a la playa” – continúa Mora – “¿PSOE y Compromís se han reunido con los vecinos de las pedanías para saber en qué tienen que invertir? No. Si lo hubiesen hecho ya estarían las playas preparadas para la entrada de la primavera. Por culpa de las mentiras, la dejadez y la falta de voluntad del gobierno de González, los ilicitanos corremos el riesgo de no poder disfrutar de unas instalaciones en condiciones”.

Según los populares, “el equipo de Carlos González está lejos de los problemas reales de todos los ilicitanos. Siempre llegan mal y tarde. ¿En qué han invertido en las pedanías? Si las playas no están arregladas, sabiendo que se les echa el tiempo encima con la temporada de Semana Santa y la primavera, las zonas verdes no están cuidadas, los vecinos no se sienten seguros y los caminos están en mal estado y son peligrosos para los vehículos. Las playas tienen que ser un lugar atractivo y seguro, no solo para los ilicitanos, sino también para los turistas que vienen a nuestra ciudad. No es posible que con la calidad de nuestras playas tengamos un equipo de gobierno que no las cuide y mantengan su atractivo”.

Apertura de centros juveniles

Ayer, otra concejala del PP, Inma Mora, declaró que “los centros juveniles se encuentran cerrados sin ningún tipo de programación debido a la dejadez y abandono a los jóvenes ilicitanos por parte del equipo de gobierno de PSOE y Compromís y de la concejal de Juventud, Marga Antón”.

“Hace más de un año Antón prometió a los jóvenes que se abrirían los centros y que tendrían la programación con actividades como han tenido siempre. Prometió que iba a sacar a licitación actividades juveniles y el pliego de condiciones, y, a día de hoy, todavía no se sabe nada” - continúa Mora - “Por ello, desde el Partido Popular le exigimos a la señora Marga Antón que se ponga a trabajar en este problema y que dé una solución real para nuestros jóvenes. No nos sirven excusas, nuestros jóvenes se sienten completamente abandonados por la concejal de Juventud, y no ahora, sino desde comienzos de la pandemia, cuando se les prometieron la apertura de los centros después de rebajar las restricciones, o cuando no se abrieron las salas de estudio en plena temporada de exámenes”.

“¿Este es el compromiso de la concejal con los jóvenes de la ciudad? ¿Así es cómo se preocupa el equipo de gobierno de PSOE y Compromís por la juventud ilicitana? Han dejado a los más jóvenes sin la posibilidad de ocio en los barrios y pedanías. ¿Acaso

Marga Antón se ha preocupado por visitar a los jóvenes que acudían a estos centros juveniles para saber lo que necesitan? A este equipo de gobierno ni está ni se le espera. La poca actividad que hay en estos centros es gracias a la labor y a la implicación altruista de las asociaciones juveniles de la ciudad. La falta de voluntad por trabajar de este gobierno ha provocado que tanto mayores como jóvenes estén abandonados. En el Partido Popular no vamos a permitir este desprecio a todos los ilicitanos”.