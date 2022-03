Guerra de cifras entre PP y Botànic para tratar de avalar qué partido ha hecho más por Elche

Todos los grupos municipales, incluido los que integran el equipo de gobierno, PSOE y Compromís, aprobaron por unanimidad este jueves, en un pleno extraordinario solicitado por el PP, exigir al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), que pague, con un calendario y con inversiones concretas, la deuda histórica de 43 millones de euros que el Consell mantiene con Elche. Este municipio, con Diego Maciá (PSOE) como alcalde, cedió los terrenos, cerca de un millón de metros cuadrados, para hacer realidad la Universidad Miguel Hernández (UMH), cuando el procedimiento normal hubiera sido que la Generalitat adquiriera los solares que luego terminarían por dar pie al campus ilicitano.

La UMH arrancó en el curso 97-98. El pasado 3 de marzo de 2022, casi 25 años después, en su última visita pública a Elche Ximo Puig manifestó, por sorpresa, que el Consell ya daba por compensada a la ciudad por los terrenos de la Universidad con las inversiones que está ejecutando o están anunciadas, al tiempo que dejaba en el aire la firma de un convenio con un calendario de plazos, algo que vienen reclamando desde hace demasiados años PSOE y Compromís. Para Puig, con las inversiones pasadas y futuras en sanidad y educación, la deuda estaría más que saldada.

Este "anuncio" dejaba estupefactos a todos, incluso a PSOE y Compromís de Elche, que este jueves no podían hacer otra cosa que no fuera votar a favor, aunque fuera un propuesta emanada del PP, de exigir a València que cumpla con lo previsto. Y sorprendieron el 3 de marzo pasado las afirmaciones de Puig sobre todo porque no hace mucho, el 1 de junio de 2021, en otra visita a Elche afirmaba que la devolución a Elche de la deuda histórica reconocida por el gobierno valenciano se iba a “vehicular” a través de “inversiones” que se van a realizar en Elche.

El caso es que el pleno, que se prolongó hora y diez minutos, derivó en distintos momentos en un intercambio de reproches cuando gobernaba el de enfrente, y de colocarse medallas de cuánto había invertido cada partido cuando ha estado al frente del poder. Para poner en evidencia al contrario se tiró de hemeroteca y de guerra de cifras, como si de una competición se tratara para demostrar qué partido ha ejecutado más inversiones para los ilicitanos.

No al chantaje

"Elche no se vende ni se chantajea", "basta ya de ningunear a Elche", señalaba el líder de los populares Pablo Ruz en su primera intervención, al tiempo que reivindicaba con rotundidad un trato justo para Elche. A sus habituales ataques al alcalde, Carlos González, el popular interpeló a Compromís y le recordó: "Forman gobierno, coalición y son los que tienen que exigir a González que sea capaz, valiente y que sea posible".

El edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, se mostró pesimista en un principio, temiendo que no se llegara a un acuerdo por unanimidad, y también avanzó su incredulidad de que, aunque lo pida el pleno en su conjunto, València vaya a hacer caso a esta demanda después de lo último dicho por Puig. "Parece que la Generalitat se ha olvidado de Elche, se olvida de Elche" o "se ha invertido una milésima parte de lo que se debería", fueron algunas de las reflexiones de este edil, quien recordó que la educación y sanidad son competencias ordinarias de la propia Generalitat, "que hay que hacer sí o sí". "Estamos hablando de una deuda sobrevenida y que tiene que ser pagada. Y el propio Puig la reconoció, y lo del convenio lo dijo el propio presidente de la Generalitat", recordó.

En su turno de palabra, Eva Crisol (Cs) dijo que la Generalitat tiene que realizar inversiones en su territorio, algo "que no tiene nada que ver con una deuda que se ha generado por un hecho concreto", al tiempo que recordó que las inversiones en educación o sanidad "no son un regalo del Botànic, ni mucho menos. La Generalitat adquirió un compromiso y ese compromiso debe cumplirse. Parece que Puig tiene la memoria muy corta". Dirigiéndose a PSOE y Compromís, Crisol les interpeló: "¿Van a exigir a sus compañeros o van a ningunear nuevamente a los ilicitanos?".

Vox, por parte de su concejala Aurora Rodil, intentó sacar las vergüenzas de los gobernantes al denunciar la falta de inversiones o atenciones a Elche por parte del Gobierno central y también del autonómico. "Fuimos una y otra vez despreciados: recibimos migajas del Gobierno central (refiriéndose a los Presupuestos Generales); y la farsa lamentable de la Dama, de nuevo despreciados por Madrid con el silencio del Ayuntamiento; o el trasvase del Tajo-Segura: o los aranceles del calzado. A nivel nacional nos ningunearon siempre. A nivel de la Generalitat, ¿se nos escuchó en la Generalitat por el tema de la residencia de Altabix? No, no hizo nada de nada".

Rodil reivindicó que a Elche todavía le faltan muchas cosas y denunció que atesora muchas promesas incumplidas: "Y si no que se lo pregunten a las personas de las pedanías", dijo, para preguntar a continuación por qué después de tantos años no está firmado ya ese convenio de compromiso: "¿Por inacción del Ayuntamiento o por connivencia con la Generalitat?"

Esther Díez, de Compromís, indicó por su parte que "Elche en muchos sentidos es una anomalía", porque, dijo, no es una capital a pesar de su importante volumen de población y porque faltan inversiones por parte del Gobierno central, de la Diputación y "en décadas anteriores" también por parte de la Generalitat, "todo y que ahora está cambiando". En este sentido también coincidió con el resto de grupos en que había que reivindicar de manera conjunta para subsanar estas anomalías. "Es especialmente sangrante está deuda, pero lo que es vergonzoso es que el gobierno de la Generalitat lo permitiera, señor Ruz". En este punto fue cuando Compromís empezó a reprochar al PP que cuando gobernara no reclamara esta deuda.

"Como gobierno municipal lo que conseguimos en el anterior mandato es que se reconociera esa deuda, algo que no había conseguido ningún gobierno anterior. Han pasado seis años desde que Puig reconociera esta anomalía, hace tiempo que es el momento de la acción y espero que sirva hoy para una reclamación conjunta y el pago sea lo antes posible, urgente, porque los ilicitanos están afectados, porque es dinero que dejó de invertirse en prestaciones", reflexionaba además la edil de Compromís.

Para Esther Díez, en cualquier caso las que deben venir deben ser inversiones transformadoras para mejorar la calidad de vida, y pidió que quede reflejado un calendario y los importes. "Estamos hablando de cantidades extraordinarias, no las ordinarias que nos merecemos como tercera ciudad en población. Estamos satisfechos y decepcionados, debemos seguir reclamando esas inversiones y que se materialicen ya", añadió.

Por fin llegaba el turno de los socialistas, en este caso a través del portavoz Héctor Díez, quien desde el primer minuto dejaba clara la postura de su grupo: "Un sí con mayúsculas, rotundo, significativo, por justicia y por compromiso con la sociedad ilicitana que hizo un esfuerzo que debe ser recompensando. Es el mismo sí que dio (cuando estuvimos) en el gobierno, luego en la oposición y ahora en el gobierno. Llevamos cuatro mandatos diciendo lo mismo: que la Generalitat debe hacerse cargo de los terrenos de la UMH".

A continuación recriminó a Ruz que el PP de Elche nunca reclamaran a los expresidentes Zaplana, Camps o Fabra "lo mismo que le piden a Ximo Puig". Pero fue más allá al criticar que en 2009 los populares no apoyaran esta misma reivindicación, ni tampoco en 2010. "Los únicos que hacemos lo mismo hoy que ayer somos PSOE y Compromís", dijo Díez.

"Señor Ruz, vamos a seguir trabajando, estos artificios no van a cambiar para nada la posición del PSOE y al final lo que quedarán son los hechos. Y usted tiene mucha prisa en descontar la legislatura. Esta Generalitat está invirtiendo 40 millones de euros en educación, y Edificant no es humo", añadió también.

Y sacó más artillería al manifestar: "Con ustedes el (Hospital) General se caía a pedazos. 20 millones está invirtiendo el Consell en el General. Este año va a haber 19 millones de euros en subvenciones de la Generalitat en políticas sociales, educativas… y va a invertir 50 millones en una depuradora estratégica".

Recurso ante el Constitucional por la creación de la UMH

Desde las filas del PSOE se llegó a manifestar que no aceptan que se compense los terrenos con inversión ordinaria, pero quisieron dejar claro también que Puig ha sido el primero en reconocer que hay una deuda con Elche "y es un paso importante. Tiene que ir más allá con un documento firmado con inversiones. Ya era hora de que el PP se sumara a esta reivindicación, llevamos 15 años esperándoles", aseveró también.

En el segundo turno de palabra, Pablo Ruz respondió que lo era una anomalía "es que el PP tenga que pedir este pleno ante el silencio de sus socios y sus responsables. Lo que es una anomalía es que el PSOE recurriera ante el Constitucional la creación de la UMH. Fue el PP el que asumió la deuda".

A renglón seguido se retomó la guerra de cifras. Ruz enumero muchas de las inversiones, 160 millones dijo, por parte del Consell en Elche entre 2001 y 2015: "Y esto no era extraordinario".

"Lo que no quieren reconocer es que en su día se equivocaron y no reivindicaran" esa deuda, replicó Esther Díez, mientras que Héctor Díez volvía a castigar el hígado del PP al deslizar que los populares estaban sacando pecho de inversiones pero que no hablaban de "la cuenta de las deudas" cuando gobernaron.

Y volvía a insistir sobre el tema: "¿En qué junta de gobierno local aprobaron ustedes esta petición?", refiriéndose a la cuestión que se trababa de fondo en este pleno, para seguidamente recordar que nada menos que en 2017 Compromís y PSOE, no solo con informes, sino también con una moción, pidieron la compensación.

Ruz cerraba las intervenciones antes de la votación, que salió adelante por unanimidad, para elevar a 210 millones las inversiones en veinte años de gobierno autonómico del PP. Y acababa: "Este pleno se convoca porque ustedes no han hecho lo que tenían que hacer. (...) Hoy se demuestra que una oposición que es alternativa también es constructiva".

Para empezar, bronca

En cualquier caso, el pleno de este jueves arrancaba con bronca. Pablo Ruz reivindicó tener 15 minutos de tiempo en su primera intervención y no solo cinco como ocurre en los plenos habituales. Los populares consideraban que, tal y como se acordó el 13 de agosto de 2020, en las sesiones extraordinarias el primer turno de palabra debía ser de un cuarto de hora y así ocurrió en los plenos extraordinarios de 2019 y 2020. El alcalde, Carlos González, indicó no obstante que solo en los plenos de naturaleza especial, como es el caso del pleno de presupuestos o del debate del estado del municipio, se aplica ese criterio de 15 minutos, según acuerdo de junta de portavoces de 2019.

El caso es que el PP lo interpretó como "de nuevo el rodillo de González" para acallar a la oposición, mientras que el alcalde calificaba la situación de "el show de Ruz" y le acusaba de "perseguir polémicas estériles", todo esto mientras el primer edil le indicaba continuamente al popular que no estaba en el uso de la palabra o llamaba al orden a su compañera de grupo Elena Bonet. El alcalde, como es habitual, al final siempre deja hablar más del tiempo estipulado a todos los participantes, pero sin excederse, y así ocurrió también en el pleno de este jueves en el que poco a poco fue rebajándose la tensión.

Vox también elevó verbalmente una protesta formal "por el intento de acallar nuestras voces". Algunas voces reivindicaron de nuevo un reglamento de funcionamiento del pleno para evitar situaciones de este tipo.