Las mascletás de las fiestas no se lanzarán ni en Traspalacio ni en el Paseo de la Estación

Las mascletás de las fiestas de agosto de Elche no volverán a lanzarse en Traspalacio. El Ayuntamiento ya tiene una decisión tomada tras el informe que en 2019 alertó de los riesgos que corre el Palacio de Altamira y el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) por las potentes vibraciones y este año, si se celebran como todo apunta, ya no se dispararán desde esta ubicación.

El equipo de gobierno se ha decantado por una alternativa, entre varias que ha estudiado, para cambiar de escenario uno de los actos más multitudinarios de los días grandes de la ciudad. Un comité de expertos, formado por técnicos del Ayuntamiento y de la Policía Local, tiene por confirmar, según la edil de Fiestas, Mariola Galiana, si esa opción reúne las condiciones, como son los parámetros de seguridad, las distancias mínimas para el lanzamiento del espectáculo pirotécnico, la evacuación y el aforo.

De momento, la responsable del área ha preferido, hasta no tener el visto bueno definitivo de los ingenieros, no dar a conocer cuál es ese emplazamiento en el que tiene puesto el ojo, pero sí que ha descartado que éste sea el Paseo de la Estación. En este lugar se lanzaron antes de que el PP, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento, decidiera trasladarlas. Devolverlas a su ubicación anterior no entra dentro de los planes municipales porque, entre otras cosas, el Racó Gastronómico ha crecido mucho como para que éste se pueda mover al Parque Municipal. Según Galiana, «no reúne los parámetros».

La responsable de Fiestas reconoce que tampoco hay muchas alternativas que cumplan con los requisitos para disparar una carga de pólvora tan elevada. No obstante, lo cierto es que la preferencia municipal es que sea lo más cercana al centro que es donde se concentran los actos festeros.

«Nuestro objetivo principal es no dañar el patrimonio y hay que protegerlo. Al conocer el informe que encargamos a la Universidad de Alicante y que alertaba de que la parte final del terremoto causaba riesgos ya decidimos que no se iban a lanzar más desde Traspalacio», aseguró la concejala socialista. Según la edil, su departamento desde entonces empezó a buscar otras opciones, pero todo quedó parado por la pandemia. Después de dos años sin celebrar el tradicional concurso, esta semana el Institut d’Estudis Comarcals, coincidiendo con las Fallas de València y la recuperación de la normalidad, ha reabierto el debate sobre el traslado del espectáculo pirotécnico. El colectivo que fue el que hace tres años inició una cruzada para cambiar la ubicación ante el impacto que tiene la pólvora sobre el patrimonio, llegando incluso a ponerlo en conocimiento de la Conselleria de Cultura, insistió al alcalde, Carlos González, por carta en el cambio de emplazamiento para garantizar la preservación del núcleo de protección de la ciudad.

Las mediciones

Fue en 2019, la última vez que se lanzaron las mascletás en Traspalacio, cuando especialistas del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante realizaron mediciones coincidiendo con los actos el día 11 y 14 de agosto. Los registros se realizaron en tres puntos, en el subsuelo del Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE); en el subsuelo y las almenas del Palacio de Altamira; y en la muralla medieval. Lugares donde los niveles de las vibraciones sobrepasaron los límites establecidos por la normativa aplicable a los inmuebles patrimoniales.

Los resultados fueron contundentes y los expertos recomendaron al Ayuntamiento trasladar las mascletás de Traspalacio o bien reducir la carga explosiva.

Consecuencias: daños leves, polvo y pequeñas fisuras

El impacto de las mascletás que se disparan durante las fiestas de agosto en Traspalacio se ha convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer con los edificios históricos. El caso de Elche fue difundido en una prestigiosa revista de alcance mundial «International Journal of Architectural Heritage», en base al informe de la Universidad de Alicante. Advertía de deterioros leves, de pequeñas fisuras, de grietas y del polvo blanco que se llegó a liberar del propio palacio tras triplicarse el umbral permitido para no causar daños.