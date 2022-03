El Ministerio nos vuelve a engañar

La Vía Parque que nos une con Alicante y nuestro maravilloso Parque Empresarial tiene todos los ingredientes necesarios para ser un ejemplo de movilidad sostenible que tanto adoctrinan y recomiendan desde las administraciones. Se trata de un amplio espacio, prácticamente plano, sin curvas y regado con una magnífica climatología para que las cortas distancias que separan los puntos de destino sean un idílico lugar para el desplazamiento en bici. Esta vía de comunicación tenía un punto negro, negrísimo, para los ciclistas ya que en la intersección con la EL-20 autovía o ronda Este de la ciudad se advierte un rotonda donde los vehículos acceden a frenéticas velocidades exponiendo al osado ciclista a un evidente peligro, pero finalmente y tras seis años de espera para que el Ministerio construya la tan demandada pasarela sobreelevada que ponga la guinda al recorrido ciclista parece que se pone fin a los sustos entre ciclistas y conductores, pero digo parece, porque la seguridad se queda ahí.

Debo dejar patente que servidor es un asiduo usuario de la bicicleta como medio de desplazamiento y un férreo defensor de su uso como transporte alternativo, y sólo por esa razón me incomodan profundamente este tipo de parches. El Ministerio ha tardado seis años para ¡pintar un carril de rojo, poner unos cartelitos de stop para los ciclistas y reducir de tres a dos carriles la rotonda! Y vienen el alcalde y la concejala de movilidad, en coche claro, a destacar las bondades de un engaño mayúsculo como si fuera la panacea de la sostenibilidad…

Si pretendemos que la gente opte por la bicicleta en lugar de coger el coche sólo se puede conseguir a través de la concienciación para la convivencia entre bicicletas y vehículos motorizados en la ciudad, que es cada día mayor, y una limpieza y adecuación de arcenes en nuestro término municipal. Pero la realidad es que, si bien la educación cívica ha hecho posible esa convivencia, la parte política no ha hecho adecuadamente sus deberes o no ha sabido entender el mensaje. A día de hoy en Elche no se puede ir con seguridad en bici a ningún punto de nuestro término municipal, ni al Parque Empresarial, ni a las playas ni a las pedanias... Carreteras sin arcén, tramos cortados, zonas peligrosas… Ahí es donde la Concejalia, Diputación y Ministerio tendría que invertir sus energías.

Sirva como ejemplo el ir a la playa de Los Arenales del Sol en bicicleta, algo que dada la orografía, la distancia y el clima benigno que nos acompaña debería ser sencillo. Pues bien, tras décadas de clamor popular no hay forma alguna de que el Ayuntamiento haga una arcén en esa carretera de titularidad municipal, por lo cual el peligro para el ciclista es evidente, una vez se llega al Bardalet, finaliza la carretera municipal y comienza una vía autonómica que dispone de un kilómetro y medio de espectacular carril bici en su parte izquierda, con lo cual el ciclista debe cruzar la vía para incorporarse y volverla a cruzar para retornar a la derecha tras los 1500 metros de carril, lo cual es peligroso y se pierde el tiempo dado que hay que esperar a que pase todo el tráfico para reincorporarse a la vía. Este claro ejemplo de inoperancia refleja claramente un hecho anclado en la política de nuestro país: que los que establecen los parámetros y las ejecuciones no han tenido una experiencia previa para comprobar la utilidad de sus acciones. Ningún ciclista con sentido común se atrevería a circular por el retorcido carril ciclista de la carretera de Santa Pola o ir a Alicante por el carril bici que se corta hasta en 7 ocasiones, por poner dos ejemplos más.

Ignoro si la concejala Esther Díez se ha desplazado alguna vez en bicicleta a la playa o a las pedanías, pero le recomiendo encarecidamente que tenga la experiencia completa en lugar de circular unos metros, cámara en mano, por la avenida del Ferrocarril, entonces reclamaría al Ministerio que haga las cosas pensando en los ciclistas y no en la apariencia.