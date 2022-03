El Partido Popular de Elche exige un plan de reforma urgente en el barrio Porfirio Pascual

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, ha declarado en el mediodía de este jueves 17 que “el barrio Porfirio Pascual es un espacio urbano de promoción social de viviendas de mediados del pasado siglo. En las últimas semanas en este entorno se han venido produciendo, como consecuencia de corrimientos de tierra, socavones de más de seis metros de profundidad. Estos socavones, a su vez, están generando fisuras muy preocupantes en los muros de contención de las viviendas limítrofes que suponen una seria amenaza para los propios edificios y la propia zona en general que queda emplazada en la ladera este del barrio de Carrús”.

“Nos hemos reunido varias veces con los vecinos y estamos en contacto diario con ellos por su situación. Están muy asustados y el ayuntamiento les ha comunicado que tanto la reforma interior del barrio como el entorno urbano del mismo se pretende financiar con los denominados fondos europeos Next Generation para la reconstrucción del mismo, pero estos fondos no van a ser una realidad hasta el año 2026 y el preocupante estado actual de toda la ladera este de Carrús nos debe impedir pensar en esperar tanto tiempo para poder acometer una obra en profundidad que garantice la estabilidad de un espacio tan amplio en el que residen miles de ilicitanos” – continúa Ruz - “Hemos hablado con ingenieros y nos dicen que no actuar a tiempo puede suponer lamentar una futura tragedia de dimensiones impredecibles. Es urgente intervenir ya”.

“Desde el Partido Popular exigimos al ayuntamiento que se ponga en marcha un plan de actuación urgente con el dinero que tiene el ayuntamiento, tanto en el remanente como en el fondo de contingencia, que es un fondo que tiene el ayuntamiento para este tipo de casos. Es una acción necesaria que tenemos que solventar con diligencia y con eficacia. Estamos hablando de un espacio de ladera sobre el que se asientan miles de viviendas. Su deficiente estado puede poner en peligro la propia estabilidad de todo un barrio de nuestro municipio. No podemos esperar más tiempo. Cada vez hay más socavones y los vecinos viven con más miedo e intranquilidad. Los vecinos del barrio Porfirio Pascual no tienen que sufrir más daño por culpa de la ineficacia del equipo de gobierno de Carlos González. El equipo de PSOE y Compromís debe actuar de inmediato, todavía están a tiempo, aunque, como siempre, van tarde”.