La reforma integral del Paseo de Germanías y la apertura del refugio de la Guerra Civil costará un millón de euros

El Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa el proyecto definitivo del primer refugio de la Guerra Civil que se abrirá al público en Elche, el del Paseo de Germanías. Una obra que costará un millón de euros y que conllevará la reforma integral de la plaza histórica y la retirada de la polémica "Cruz de los Caídos". El nuevo espacio se convertirá en un museo de los Derechos Humanos, ganará jardines, contará con caminales, con una nueva zona de juegos infantiles que casi triplicará su superficie y con una escultura "vanguardista y acorde con el diseño de la plaza", tal y como ha anunciado la edil de Urbanismo, Ana Arabid. La junta de gobierno lo aprobará este viernes y el siguiente paso será sacar a licitación la actuación, algo que durará diez meses, por lo que no estará finalizada para este mandato. No obstante, la aspiración municipal es que los trabajos de una de las iniciativas "más emblemáticas", financiada a la mitad con los fondos europeos Edusi, puedan al menos comenzar a finales de año.

La actuación permitirá transformar 5.500 metros cuadrados de un espacio de encuentro que está, tal y como ha reconocido la edil, en un estado de "considerable deterioro". Por ello, la mayor intervención se va a realizar en la superficie de la plaza, ya que el interior de la galería construida en los años cuarenta ante el temor que Elche fuera bombardeada, una de las que mejores se conservan de la ciudad, mantendrá su esencia y su ambiente original, por lo que se harán obras para dotar el escondite de iluminación, ventilación y señalización que posibilite su apertura al público como un museo. No hay que olvidar que espacio tiene protección de Bien de Relevancia Local (BRL) por lo que la intervención tendrá que ser la mínima. La pretensión municipal es que las luces se conviertan en un elemento clave para guiar a los visitantes por los túneles.

Para acceder al mismo, crearán una especie de espiral con paneles fotográficos y será necesario habilitar una escalera que conecte con la existente, ya que ahora mismo para entrar a este lugar solo es posible a través de una trapa que hay en el suelo. Habrá una entrada y una salida diferenciadas al antiaéreo que ocupa casi la totalidad de la plaza, aunque todos los pasillos no van a ser visitables, dadas sus grandes dimensiones.

Y es que este refugio está formado por túneles estrechos, de forma rectangular dividida a su vez, en tres espacios. Está construido mediante pasillos de un ancho medio de 1,5 metros y abovedados de sección en «U» invertida, con una altura total de unos 2,70 metros, ubicados a una profundidad de unos 15 metros.

A lo largo del recorrido que se abra al público, bajo tierra, habrá paneles informativos y fotografías, como ocurrirá en la superficie, donde habilitarán un resumen de lo que se podrá encontrar en el subsuelo pensado sobre todo para los que tengan dificultades de movilidad para poder acceder al mismo, ya que por las condiciones de la galería no será posible habilitar ninguna rampa o ascensor. Para dotar de contenido la exposición, el equipo de gobierno ya está trabajando con Amnistía Internacional. El objetivo del Ayuntamiento es que se puedan organizar no solo visitas para conocer este legado histórico, sino también actividades didácticas para los escolares.

La polémica cruz

Con esta remodelación, el equipo de gobierno pretende convertir el Paseo de Germanías en un "nuevo foco de interés turístico y cultural" de la ciudad, tal y como describió Arabid, quien al ser preguntada, aseguró que "la Cruz ya no tiene sentido conservarla en esta plaza". De momento, lo que tiene establecido el ejecutivo local es su desmontaje y retirada, pero no ha dado a conocer cuál será el destino de este controvertido símbolo que genera división de opiniones entre los que defienden conservarla por su valor histórico y arquitectónico y los que la rechazan por ser herencia del franquismo. El pasado año, al trascender que la escultura desaparecería de su ubicación original, se llegó a constituir hasta una plataforma en defensa del monumento del Paseo de Germanías, apoyada por la derecha y una recogida de firmas. El asunto acabó incluso en los juzgados de la mano de Vox. Sin embargo, el recurso judicial presentado por esta formación para tratar de que la cruz no se mueva de donde está no va a paralizar el proyecto municipal, según la edil de Urbanismo.