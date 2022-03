«El movimiento vecinal de Elche tiene los retos de la digitalización y de atraer a los más jóvenes»

Recientemente la Federación ha realizado la asamblea correspondiente a este año, ¿qué balance puede hacer?

Ha sido muy positiva. Acudieron una treintena de representantes de asociaciones vecinales para repasar las actividades que se han hecho el último año, aportar sus reivindicaciones y aprobar las cuentas. También se admitió la entrada de una nueva asociación, Torre Azul, y se eligió a la nueva junta directiva. Ni la vicepresidenta, Carmen Buendía, ni yo nos hemos vuelto a presentar. Ahora el nuevo presidente es el compañero Joaquín López, de la asociación de El Raval.

Hablaba de reivindicaciones, ¿cuáles son las más comunes?

Se ha planteado recuperar los presupuestos participativos, que se dejaron de lado en 2020. También se han reivindicado cuestiones relacionadas con la sanidad, por el colapso que hubo en los centros de salud a principios de año. Y mejor atención a las personas mayores en las entidades bancarias, para que no tengan que hacer todas sus gestiones por internet o a través del cajero. Les han dejado un horario de atención muy limitado. Esto ha sido lo que más se ha venido reivindicando el último año.

¿Por qué no se ha presentado a la reelección como presidente de la Federación?

No he querido continuar por motivos personales, ya que no le puedo dar toda la dedicación que me gustaría. Quiero tener más tiempo para mí, para la familia y para el trabajo. Esto es un voluntariado al que le tienes que dedicar el tiempo libre. Conlleva muchas reuniones y llamadas, lo que cada vez me costaba más. Han sido seis años en los que hemos cerrado muchos proyectos y era un ciclo que había que culminar para dar paso a otras personas con más ganas, ilusión e ideas nuevas. Uno tampoco se puede perpetuar en este tipo de cargos.

¿Qué consejos le puede dar a la directiva que toma el relevo?

Tanto a Joaquín López como a la directiva les pido que trabajen desde el consenso, que unan a las asociaciones, que se centren en las diferentes cuestiones que afectan al movimiento vecinal y que no se dispersen demasiado. Los principales retos que tenemos son el de la digitalización y el de atraer a los jóvenes a las entidades. Es muy deficiente el número de jóvenes en los colectivos vecinales. Hace falta mayor apertura a la representación de barrios y pedanías y hay zonas que se tienen que reactivar a nivel de asociación, como es el caso de Carrús Este o el de la ciudad deportiva y la plaza de Castilla.

¿Los vecinos siguen pagando las consecuencias sociales y económicas de la pandemia?

La pandemia ha hecho mucho daño y sus secuelas las seguimos viendo. Quizá no en el plano económico, porque se puso en marcha un plan de recuperación. Pero sí a nivel psicológico y cultural. Ha cambiado la forma de pensar y actuar de muchas personas, sobre todo de las más jóvenes y las más mayores, que han sufrido semanas sin ver a las familias o en los hospitales. Hay miedo a contraer la enfermedad y va a hacer falta mucha empatía y tratamiento psicológico.

Desde los comercios, ¿qué quejas le llegan a la Federación?

Es un sector que está sufriendo la falta de actividad, con locales que tienen que cerrar y otros que lo pasan mal. También hay algunos que venden más. En el último año se ha recuperado un poco el comercio pero ya venía sufriendo problemas estructurales previos a la pandemia. Respecto a otras ciudades, el pequeño comercio en Elche es prácticamente inexistentes en el centro y en las principales avenidas.

¿Y desde los entes festeros?

No vivimos las fiestas desde dentro, aunque en nuestras asociaciones sí que hay gente de las cofradías y de los entes festeros. Han tenido que resistir como todos, han sido dos años sin poder hacer actividades en las calles. La mayoría han podido seguir cobrando las cuotas y conservan remanentes. Este año volveremos a ver salir las fiestas a la calle con todo su esplendor y sus actos y vamos a tener unas celebraciones como las de siempre.

¿Cuál es la situación que se vive en las pedanías ilicitanas?

Las reivindicaciones históricas a nivel vecinal en las pedanías han sido el transporte y la seguridad. El transporte siempre ha sido un tema peliagudo por la dificultad del Camp d’Elx, un diseminado difícil de conectar. No se puede tener el mismo transporte que en el casco urbano. En cuanto a la seguridad, también es una preocupación por las oleadas de robos que se han vivido. Son áreas de segunda residencia y se aprovecha esta circunstancia, al igual que sucedió durante las restricciones de la pandemia. Esto ha agravado la situación, pero se han hecho actuaciones, como la brigada rural de la Policía Local o el sistema de avisos que hemos impulsado desde la Federación para conectar a los vecinos.

«Defendimos hasta el último momento que el nuevo palacio de congresos se ubicara en Jayon porque era lo mejor para la ciudad»

Usted se posicionó a favor del palacio de congresos en Carrús y, finalmente, no irá ahí...

Que no se construya en Carrús es un mal menor, tampoco hay que ser puristas. Nosotros defendimos la ubicación en el barrio, en el solar de Jayton. Lo defendimos hasta el último momento porque pensábamos que era la ubicación idónea para la ciudad. Viendo los problemas de intermediación que ha habido entre el Ayuntamiento, la Diputación y otros colectivos, se ha tomado la decisión de llevarlo a otra ubicación. Nosotros queremos un palacio de congresos en Elche, aunque no sea en Carrús.

«Los planes para regenerar Carrús se tienen que ejecutar pronto. No podemos estar otros tres o cuatro años viendo maquetas»

Sin palacio de congresos, ¿qué necesita ahora Carrús?

Necesita un eje dinamizador de la zona, una dotación importante que haga que las personas de la ciudad y de fuera consuman en el barrio. Los planes que se han puesto encima de la mesa para la regeneración van a ayudar mucho. Falta que se empiecen a ejecutar con celeridad, no que pasemos tres o cuatro años viendo maquetas. No es algo que se vea de la noche al día porque cambiar la dinámica de un barrio lleva un trasfondo detrás. Habrá que observar dentro de siete u ocho años si ha mejorado el barrio y la imagen que proyecta.