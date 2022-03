Álvaro Antón: «La Semana Santa construye un álbum en la memoria que trae a la vida a gente que ya no está»

Desde que lo designaron pregonero a finales de 2019 lleva esperando para subirse al escenario del Gran Teatro. ¿Cómo ha visto pasar estos dos años?

Han sido duros para todos, parece que íbamos a salir ya y no estamos, cuando ha pasado la pandemia llega la guerra (en referencia al conflicto en Ucrania). La verdad es que el primer año veíamos los datos de la pandemia y estaba claro que teníamos que suspender todos los actos y en ese momento era una situación que exigía tomar esas medidas. No dolió, lo entendimos todo rápido, no hubo una pena grande. El segundo año fue más duro porque pensábamos que podíamos salir, así que este año se afronta con muchas ganas e ilusión y la misma responsabilidad.

El presidente de la Junta Mayor ya decía que es un año de mucha unión. ¿Está de acuerdo?

Este año será de mucho esfuerzo para hermandades y cofradías porque han pasado muchos años, la cosa se enfría, no ha habido relevo generacional en muchos casos, por lo que el esfuerzo para retomar la Semana Santa va a ser mucho más duro. Sin embargo, tanto las juntas mayores como las propias hermandades en estos dos años no han parado. Han estado activas lo que pasa que el contacto directo no ha existido y cuando se rompe ese vínculo hace mella y hace daño.

¿Qué aportará en su pregón?

Creo que será un pregón emotivo con vivencias, cristiano, pero no una catequesis, porque tampoco creo que al pregonero le corresponda realizarla en el pregón si no precisamente anunciar la catequesis que harán las hermandades y cofradías en la calle durante la Semana Santa. Traeré vivencias propias y comunes, tradiciones que he compartido de esa transmisión, vivencias íntimas y recuerdos del pasado. Y para hablar hay que abrir el grifo de los sentimientos y alguna gota de emotividad impregna el pregón.