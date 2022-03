El PP y el PSOE se enredan por la petición de otro préstamo cuando el Ayuntamiento tiene sin gastar 23 millones

El Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de ser un "experto en endeudar" y ha tachado de "caos absoluto" su forma de gestionar el dinero público por su intención de concertar 13,6 millones de euros de préstamo cuando el Ayuntamiento tiene sin gastar 23 millones de euros de años anteriores. Ante esta situación, el portavoz del PP, Pablo Ruz, ha recriminado a PSOE y Compromís que no bajen impuestos o que no utilicen ese dinero para reparar de urgencia Porfirio Pascual o rehabilitar el convento de las Clarisas. Frente a ello, la concejala de Gestión Tributaria, Patricia Macià ha afeado a los populares su "ignorancia" y ha justificado que el remanente de tesorería se conoce cinco meses después de la elaboración del presupuesto municipal y por lo tanto después de decidir las inversiones que se van a realizar de un año para otro. Es más, la ley obliga a que ese dinero sobrante se tenga que poner en marcha antes del 31 de diciembre, tal y como ha incidido la edil socialista. "Si a final de año no he ejecutado la obra esa partida presupuestaria se pierde, pero con un préstamo es posible que la obra tenga financiación de un año para otro", ha explicado la titular de Gestión Tributaria.

Sin embargo, el líder de la oposición considera que el ejecutivo local está creando "reglas ex profeso" y lo ha acusado de querer "aplastar financieramente al próximo gobierno, que será el PP, y que tendrá que pagar la deuda de sus injustificados préstamos". Ha comparado la situación con la gestión financiera que se realizó durante el mandato de Alejandro Soler. "Ya nos tocó cuando gobernamos en 2011 llevar a cuestas la deuda que el gobierno de Soler había dejado en el Ayuntamiento de Elche. Elche tenía una deuda de 220 millones contraída exclusivamente por el PSOE. La ineptitud del Partido Socialista y de sus socios de Compromís la pagamos todos los ciudadanos", ha criticado Pablo Ruz, quien ha recordado que con este nuevo préstamo que va a concertar el ejecutivo local la deuda con los bancos va a ascender a 27,6 millones de euros, teniendo en cuenta los otros dos préstamos que ya tiene de años anteriores. "La izquierda no sabe, ni ha sabido nunca, hacer buen uso del dinero público. Es más, parece que ni entiendan el concepto. ¿De dónde se creen PSOE y Compromís que sale ese dinero? Ese dinero sale del bolsillo de todos los ilicitanos y no merecen tener un gobierno municipal que les engañe ni que tire su dinero", ha lamentado el presidente del PP. El Ayuntamiento de Elche liquida el presupuesto de 2021 con un remanente de 22,9 millones Respuesta socialista Mientras el PP ha tachado de "cifra escalofriante" los 23 millones de euros que el Ayuntamiento tiene sin gastar, el PSOE la ha calificado de "muy positiva". La edil Patricia Maciá ha sacado pecho de la gestión de su departamento por haber subido las ayudas el pasado año, haber ejecutado inversiones y no haber recortado servicios y además "nos ha sobrado dinero", ha dicho. Patricia Maciá ha defendido estar en disposición de concertar ese nuevo préstamo justificando, además, que las arcas municipales "tienen el nivel más bajo de endeudamiento de la historia, 100 puntos por debajo de lo que marca la ley de estabilidad presupuestaria para poder pedir un crédito". De hecho, este año y con ese remanente de tesorería el equipo de gobierno se ha comprometido a amortizar deuda a los bancos por valor de 5,3 millones de euros para "quitarse lo pendiente". Esto supondría dejar al Ayuntamiento con 27,6 millones de euros de endeudamiento teniendo en cuenta los dos últimos préstamos pedidos en años anteriores y el que va a pedir ahora el ejecutivo local.