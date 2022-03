El PP de Elche exige atención para una plataforma "abandonada y vulnerable" de personas autistas

El presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, se ha reunido con la asociación Soles sin Voz y le han transmitido su descontento con el equipo de gobierno de PSOE y Compromís. Ruz ha declarado que “esta asociación está muy descontenta con el trato de PSOE y Compromís por su poca implicación con las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), por no dar visibilidad y no hacer de Elche un lugar accesible. También están disconformes con la poca resolución de la concejalía de Educación, conocedora de las carencias de los centros educativos y por la falta de recursos”.

La representante de la plataforma Soles sin Voz ha declarado que “somos un colectivo totalmente abandonado por el Ayuntamiento. Hemos solicitado una marcha para el Día Mundial del Autismo y no nos han respondido. La sede nos la cerraron por la pandemia y no nos la han vuelto a dar. Queremos que nos contesten, que no nos abandonen y tener una visibilidad por nuestros niños y por las familias”.

Ruz insiste que “esto no se trata de política, esto va de personas. Las madres de la plataforma Soles sin Voz piden al Ayuntamiento acción, porque sus hijos, que les preocupan, se merecen el mejor presente y el mejor futuro, porque estas madres necesitan y anhelan un equipo de gobierno sensible con sus reivindicaciones. Por eso señores del equipo de gobierno, menos palabrería, menos gastar en lo que no es importante y más acciones concretas que garanticen la justicia tanto para con estas madres como para sus hijos, que son niños que necesitan a la administración”.

“Carlos González y el concejal de Bienestar Social y Políticas Inclusivas no pueden seguir mirando para otro lado cuando Soles sin Voz pide atención. Han solicitado un local para reunirse y no han tenido respuesta del gobierno municipal, es más, tras la pandemia les quitaron las llaves de su anterior local. Estas familias necesitan un equipo de gobierno que les escuche y les den facilidades al acceso e inclusión de los que padecen TEA. ¿Para qué está si no la Concejalía de Políticas Inclusivas?”, reitera Ruz.

“González debe también atender las necesidades que exigen en los colegios las personas con este tipo de trastornos. Requieren de más educadores, más fisioterapeutas, profesores de audición y lenguaje y más recursos pedagógicos y psicológicos. Resulta desconcertante que la izquierda ilicitana que siempre va con la bandera de lo social y la inclusión sean los que miran para otro lado siempre que algún colectivo necesita de su atención” – continúa Ruz – "Desde el Partido Popular exigimos al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que se pongan de inmediato en contacto con la asociación Soles sin Voz, sensibilicen y atiendan las reivindicaciones de tantas familias”.