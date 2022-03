El jueves negro de Puig con los empresarios de elche

El pasado jueves por la noche, el mismo día que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, participaba en IFA en un gala de Cedelco, el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca, el pleno municipal había aprobado horas antes, con los votos de todos los grupos, incluido su partido, el PSOE, una propuesta a iniciativa del Partido Popular (PP) para exigirle que cumpliera la palabra dada hace tres años y pagara la deuda histórica por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En una tierra donde la palabra dada ha sido suficiente aval en muchos negocios, dirigirse en un acto al empresariado de la comarca, pero también a algunos de los tótem de la provincia, a sabiendas de que tu propio partido ha renegado de la tuya, no tuvo que ser plato de buen gusto. No estaba preparado por el PP, pero le salió a pedir de boca.

Cuentan que el president desde entonces no perdona lo ocurrido a los socialistas de Elche, y menos a su alcalde, Carlos González, quien es uno de los pocos valedores con que cuenta en su partido en Elche. Y no sé si ese día le reprochó que no hiciera una defensa a ultranza en esa sesión extraordinaria de las inversiones que la Generalitat que él preside ha hecho en la ciudad en estos años, que superan con creces esa cifra, dice él: «Como si no supiera González, el primero, qué se ha hecho estos años en materia de inversión».

Puig no está acostumbrado a que nadie le contradiga y los derroteros que va tomando en la Generalitat tras casi siete años de un mandato incuestionable han comenzado a ir en ese sentido de: «¿Ladrán? Luego cabalgamos». En el PSOE se han dado cuenta y mucho de que el president no se va a bajar del burro con este asunto, le pese a quien le pese y diga lo que diga el alcalde, porque, como ya escribí hace un par de semanas, parece que comienza a tener el síndrome de El traje del emperador.

Me da que Puig tardará en venir por Elche. Al fin y al cabo parece que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en inversiones y tampoco es cuestión de que alguien le recuerde ese jueves negro o le pregunte por qué le votó en contra su partido o por una deuda que, según él, ya no existe. Palabra de president.