La Confederación del Segura reactiva el colector de Peña las Águilas siete años después de tener las competencias

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a reactivar el colector de Peña las Águilas para que la pedanía ilicitana pueda de una vez por todas contar con el reivindicado alcantarillado, un proyecto bloqueado con un problema administrativo de fondo. Es el compromiso que ha adquirido con el Ayuntamiento y con Aigües d'Elx, siete años después de que cambiara la demarcación, pues hasta 2015, este terreno entraba dentro de la delimitación de la cuenca del Júcar.

Este jueves, en una reunión en Murcia, el presidente del organismo de gestión de este río, Mario Urrea, ha mostrado su predisposición a finalizar el proyecto que con la intención incluso de financiar la obra con fondos propios, en la medida de sus posibilidades. Pese a que desde hace siete años es la confederación del Segura la competente en desarrollar esta actuación, la del Júcar continuó con la redacción del proyecto hasta 2019, hasta tal punto, que se encuentra ya muy avanzado. De hecho no siguió desarrollándose porque una de las consecuencias de este colector primario es que va a pasar por terrenos privados y habrá que expropiar, por lo que la Confederación del Júcar no tenía potestad para ello. La sencilla razón por la que han cambiado la delimitación es por una cuestión meramente técnica, porque cuando llueve en esta zona las aguas van al Segura y no al otro río.

Ahora, la CHS ha asignado incluso un ingeniero para ultimar la redacción del mismo y, sobre todo, para actualizar los precios de una obra que se llegó a cuantificar en 6,2 millones de euros. El técnico estará en contacto directo con el Ayuntamiento y Aigües d'Elx, con la idea de poner en marcha lo "antes posible" la actuación. De hecho, la intención es que antes de que acabe el año el proyecto pueda estar acabado para poder, a partir de ahí, licitar las obras. Si bien, en el caso de que el presupuesto suba demasiado a causa de la inflación que se está sufriendo, la otra posibilidad que ya se contempla es que el Ministerio de Transición Ecológica tenga que trasladar fondos para poder asumir la obra.

El encuentro de este jueves ha dado esperanzas al equipo de gobierno y a la empresa mixta para ver desbloquear una demanda ya histórica en una partida rural con más de 1.600 vecinos. El Ayuntamiento lleva invertidos más de cuatro millones de euros en unas obras de alcantarillado que no funcionan sin el colector principal. De las siete fases que tiene este proyecto, la actuación se detuvo en la cuarta porque Ayuntamiento y Aigües d'Elx vieron conveniente esperar a tener la infraestructura, que ahora se va a reactivar, para seguir avanzando.

El alcalde, Carlos González, ha calificado a su salida de la reunión como un "paso valioso porque la Confederación del Segura asume el proyecto de construcción y posteriormente se plantea posibilitar su ejecución con fondos propios o por parte del Ministerio de Medio Ambiente". En el encuentro también estuvieron el concejal de Aguas, Héctor Díez, el gerente de Aigües d'Elx, Javier Prieto, y técnicos municipales y de la confederación.