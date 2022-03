García-Ontiveros se niega a dejar el acta de concejal tras la sentencia que da la razón a Ciudadanos

El exlíder de Ciudadanos Eduardo García-Ontiveros agotará el mandato como concejal no adscrito. Se niega a dejar el acta de edil, como le ha pedido su antiguo partido porque un juezacaba de avalar su expulsión de la formación naranja, en 2019, solo ocho meses después de que lo presentaran como candidato. Seguirá porque "tiene la misma motivación que cuando entró, hacer una política útil", ha dicho. Emocionado y herido con las siglas que representó en los pasados comicios locales ha comparecido para anunciar que va a recurrir la sentencia judicial, porque no es firme, y para advertir que llegará "hasta donde haga falta" porque, a su juicio, lo que ha ocurrido es un claro ejemplo de "corrupción y enchufismo político".

García Ontiveros, en contra de lo que ha fallado la magistrada, insiste en que sufrió una vulneración de derechos al abrirle su partido la puerta por haber nombrado sin consenso con su excompañera de filas Eva Crisol a Irene Ripoll, como asesora del grupo municipal, quien era la número 3 de la lista que concurrió a las elecciones. Considera que su expulsión es una "barbaridad" y por eso no va a tirar la toalla. Ha dicho que tomaría esa decisión una y mil veces porque su motivación cuando entró en la política "fue contar con los más capacitados para hacer un buen proyecto" y ha defendido que "lo fácil hubiera sido ceder a las amenazas y quedarme como número 1, pero no lo hice porque tengo mis principios". Para el edil no adscrito, la sentencia significa una cosa: que una responsable política puede contratar a una amistad íntima, en referencia al cargo que desde que estalló el conflicto ocupa Paz Gallud como funcionaria de empleo de Ciudadanos, la asesora que siempre defendió la número 2 de la formación en Elche.

Insistió en que él remitió dos curriculums de dos periodistas para ocupar ese cargo cuando era él el portavoz y que la Secretaria de Acción Institucional de la Provincia de Alicante avaló el de Ripoll, quien también era la número 8 para las Cortes Valencianas, una posición que le ha servido a García-Ontiveros para defender que la "confianza del partido era plena" en esta persona, en alusión a la sentencia. Contra la elección que hizo Crisol, ha llegado a decir que "tenía el peor curriculum de la provincia de Alicante", algo que dice que les trasladó a ambas, porque no tenía los requisitos necesarios para ocupar un puesto público por tener solo la EGB. "Se me llegó a decir por parte de César Martínez Tejedor, secretario de Acción Institucional, que me vendara los ojos y que si hacía falta que esta persona no fuera a trabajar que no fuera", ha asegurado.

García-Ontiveros ha dicho haber recibido todo tipo de "coacciones" por parte de su partido al que también ha acusado de haber "tenido poca catadura moral" y haber metido en el comunicado que lanzaron nada más conocerse la sentencia. "Esta resolución judicial demuestra que García-Ontiveros actuó en todo momento en su propio interés y en contra de su partido y que defraudó a todos los votantes, afiliados y simpatizantes de Cs, dañando a esta formación y a la propia democracia, ya que usurpa un acta de concejal e incumple los principios y valores de Ciudadanos que él mismo se comprometió a defender y seguir". Esa es la valoración que hizo el propio partido tras conocerse el fallo judicial.

Moción

García-Ontiveros ha presentado, tras valorar la sentencia judicial, la moción que va a presentar al pleno del próximo lunes. Considera que el Ayuntamiento de Elche debe reforzar la educación en patrimonio en los centros educativos del municipio incluidas las universidades, y facilitar recursos para programas municipales, proyectos intergeneracionales con la comunidad educativa que fomenten el respeto y conocimiento del patrimonio ilicitano.