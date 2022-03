Instituto de la Palmera: Fiasco total

El pasado 11 de marzo, el Ayuntamiento de Elx, tomó el acuerdo de iniciar los trámites para la resolución del contrato por el que se adjudicó la gestión del Instituto Tecnológico de la Palmera a una empresa privada.

Para mucha gente habrá sido sorprendente que, cinco años después de dicha adjudicación y sin haber funcionado debidamente ni un solo día, se inicien ahora dichos trámites. Parece, claramente, un trato muy de favor o una despreocupación generalizada por un tema de gran importancia para el palmeral ilicitano.

Recordemos que el proyecto de este Instituto es de noviembre de 2009, con Alejandro Soler de alcalde, y se ubicaría en unas nuevas instalaciones que, con cargo a los fondos de la Generalitat, se construirían para ello. La actuación consistía en edificar tres módulos diferenciados, con un total de 1.635 metros cuadrados, y destinarlos al traslado allí de la Estación Phoenix, para que pudiera ampliar y mejorar sus trabajos sobre la palmera datilera que la habían convertido en un referente internacional.

Cuando se terminó la edificación las cosas habían cambiado mucho: El PP en 2011, con Mercedes Alonso, se había hecho con la Alcaldía y las prioridades eran otras. En vez de ampliar la Estación Phoenix, para potenciar los estudios sobre la palmera, se decidió cerrarla y despedir a todos los que allí estaban (tema que hasta el Supremo declaró improcedente). Así se ahorraba en investigación y mejora del palmeral. Los tres pabellones construidos para dicho fin los trocearon y destinaron uno de ellos para los tronos de Semana Santa, otro a una asociación benéfica de Alicante y el otro permanecería vacío. Cuestiones que, es fácil comprobar, venía muy bien para el palmeral, a pesar de que los edificios habían sido construidos, y financiados, para dicho objetivo.

Al palmeral, hay que reconocerlo, lo hinchan a buenas palabras pero, luego, si te he visto, no me acuerdo. En 2015, al poco de ganar Carlos González la Alcaldía, se anunció un replanteamiento de todo lo que había pasado en este tema e, incluso, la posible reapertura de la Estación Phoenix. La realidad es que lo que el PP cerró, no pensaba reabrirlo el nuevo equipo de gobierno. Se prefirió apoyar otra cosa: la privatización del tema. En 2017 se convocó un extraño concurso para adjudicar la gestión del Instituto de la Palmera. Aún más extraño: se presentó sólo una empresa creada días antes.

Los anuncios y promesas de lo que iba a ser fueron espectaculares: hasta 22 nuevos empleos y una producción de palmeras fantásticas que se exportarían hasta al norte de África, que ya es decir. Las condiciones de la contrata eran unas y la realidad otra.

Siempre pareció que la empresa adjudicataria tenía «patente de corso» para trabajar. Aunque, realmente, trabajar trabajó poco ante la despreocupación del equipo de gobierno PSOE-Compromís. Tan sólo cuando se denunciaba su inactividad desde Volem Palmerar y otros colectivos, el Ayuntamiento declaraba que se pondría en marcha y hacía suyas las excusas de la adjudicataria. Se le ampliaron plazos, se le dieron facilidades de pago, se le disculpaban sus retrasos, se le permitió casi de todo.

Y, al final, después de cinco años y varios anuncios, aparece la noticia de que, ahora sí, el Ayuntamiento va a iniciar los trámites para la resolución del contrato. Parece difícil de justificar tanta tardanza y tanto desinterés en fiscalizar a una empresa que prometía tantas expectativas. Parece una tomadura de pelo consentida. Alguien debería dar mayores explicaciones sobre cómo se ha llegado a esta situación y durante tanto tiempo. Lógicamente, nadie se hace responsable.

El problema es que, mientras tanto, el palmeral de Elx, ese que tanto se utiliza para quedar bien, ha estado todos estos años sin un centro de investigación y mejora del mismo, que hace mucha falta, por simple desinterés de los equipos de gobierno municipales desde 2011, y se dice pronto.