Los padres del colegio El Palmeral de Elche urgen una solución a las filtraciones de agua en el comedor

Las familias del colegio El Palmeral de Elche están cansadas de reclamar, obtener buenas palabras y que, pese a todo, al final no se haga nada. Así al menos se sienten con el caso de las filtraciones que padecen en el comedor de este centro educativo. En estos días de lluvia, el malestar se ha vuelto a, cómo no, extender entre las familias y parte de las personas que aquí trabajan. Sobre todo porque no es una cuestión de ahora, reciente, sino que se viene arrastrando desde el año 2015 aproximadamente. Ven que es un problema en el que nadie parece tomar cartas.

Javier Pérez, presidente de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de este centro, señala que son más de 400 menores escolarizados los que se ven afectados por esta situación que se detectó ya hace siete años. Cinco colegios de Elche están a la cola del Plan Edificant Desde entonces, las familias de los alumnos reconocen que se han llevado a cabo parches o reparaciones parciales, pero que el problema se vuelve a repetir de forma periódica. No ven, en definitiva, una solución a corto plazo, lo cual les preocupa. Tal ha sido la situación en estos años que al final la reforma de la cubierta del comedor del colegio acabó por incluirse en 2018 en el Plan Edificant de la Conselleria de Educación. En octubre de 2018 se anunciaba que el Ayuntamiento iba a dejar para 2019 el inicio de obras previstas en colegios e institutos del Plan Edificant que deben ser financiadas por la Conselleria, pero que gestiona la Administración local. De hecho se anunció desde el gobierno local que la reparación de cubierta del salón de actos y comedor en el colegio El Palmeral serían proyectos que empezarían a ejecutarse en 2019. En febrero de 2020, el Consistorio estaba todavía pendiente de recibir el proyecto encargado por la Conselleria de Educación para proceder a su licitación, todo ello junto el arreglo, también en espera, de otra cubierta, en este caso la del teatro. Pero aquí la situación es algo distinta y los padres reconocen que no urge tanto como reparar el tejado del comedor. En el teatro lo que al parecer ocurre es que el techo es de madera y está infestado de insectos. No obstante, este recinto no se usa tan habitualmente como el espacio en el que comen todos los días los pequeños. "Estamos un poco hartas las familias", declara Pérez, quien señala que lo que están haciendo cada vez que llueve es adoptar la alternativa de que los niños de Infantil de 3 años coman en clase, mientras que el resto vean alterados sus turnos y, por tanto, los grupos almuercen dentro de un horario más amplio de lo habitual. Elche pedirá al Consell dejar para 2019 las obras en diez colegios Asimismo la parte central de este comedor escolar, que es como si fueran dos unidos, es un espacio que se están quedando sin utilizar precisamente porque es donde el agua de lluvia se filtra, encharcando el firme. En principio, los representantes de la AFA van a ser recibidos la próxima semana por parte de la edil de Educación, María José Martínez, con el fin de recibir explicaciones. Precisamente, Martínez reconocía este mismo jueves que es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que cuando llueve se agudiza. No obstante, precisa que el proyecto de rehabilitación de la cubierta está ya en fase de licitación y que de manera inminente se va a adjudicar. La edil también informó que precisamente el miércoles esto mismo lo trasladó al director del centro, al tiempo que dijo que veía muy probable que en las próximas juntas de gobierno se apruebe esa adjudicación. No quiso olvidarse tampoco de señalar que los operarios de mantenimiento del Ayuntamiento tratan de acercarse al centro cuando hay precipitaciones "para tratar de paliar en lo posible los daños para evitar riesgos para el alumnado".