Vicente Alberola revalida como secretario del PSOE en el Baix Vinalopó sin oposición

El PSPV-PSOE del Baix Vinalopó renueva su ejecutiva y Vicente Alberola será revalidado como secretario general al presentarse su única candidatura. El tercer congreso comarcal se celebrará este sábado, 26 de marzo, a partir de las 10 horas en la sede del PSOE de Elche en la calle General Cosidó.

Tal y como estableció la dirección federal del partido a finales de enero las agrupaciones comarcales y locales celebrarán sus congresos y asambleas entre el 6 de marzo y el 3 de abril. Será en este encuentro en el que los 90 delegados votarán cuatro listas para elegir a dos miembros al comité nacional, diez al comité provincial, a una veintena de integrantes del comité comarcal y a la comisión ejecutiva comarcal.

Desde el partido apuntan que en cuanto a la ejecutiva, se mantendrá prácticamente un 75% de los integrantes que la conforman desde el pasado congreso de 2018.

Para este se espera la presencia como invitado de Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así como la de Alejandro Soler, secretario provincial que intervendrá como delegado del congreso.

Así las cosas, también acudiría el alcalde de Elche, Carlos González, así como el portavoz del PSOE en Crevillent y Yolanda Seva, concejal socialista en Santa Pola, que también ejerce de delegada.

Tal y como indica Alberola, el objetivo a corto plazo son las elecciones locales para «afianzar la alcaldía de Elche, que se vuelva a gobernar en Santa Pola y recuperar la alcaldía de Crevillent».

Sobre la situación del municipio alfombrero, donde gobierna José Manuel Penalva (Compromís) en coalición con PSOE y ERPV y Unidas Podemos, o Elche, donde un alcalde socialista gobierna con Compromís, el secretario general señala que desde la ejecutiva se trabaja en estrategias para que haya un buen tono de coaliciones.

«Hoy en día como está la situación política las mayorías absolutas es difícil que ocurran y aunque cada partido tiene sus prioridades y objetivos es fundamental que mantengamos buena comunicación con los socios de gobiernos y sepamos entender las diferencias, poner encima las cosas que unen más que separan. En Elche y Crevillent gobernamos en coalición y las dos están funcionando muy bien con nuestras diferencias, pero por encima de todo está gobernar la ciudad», recalca.

Futuro

Por otra parte, entiende que el reto en estos cuatro años está en mejorar la comunicación. «Han sido regulares con la pandemia, no nos hemos podido reunir directamente, las reuniones telemáticas no son lo operativas que uno desearía, si no te ves cara a cara es más difícil empatizar, recuperar este contacto perdido de pasados años».

Resalta, además, que la nueva dirección provincial ha hecho una apuesta fuerte para que los secretarios comarcales tengan una participación más importante, «se nos va a pedir mucha más colaboración»..