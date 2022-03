«La ansiedad juvenil genera una irritabilidad que no se tiene que canalizar en actitudes violentas»

¿Existe un problema de salud mental entre los adolescentes?

Estamos comprobando, aproximadamente desde octubre del año pasado, una mayor demanda de consultas por parte de adolescentes. Los principales trastornos que observamos son la ansiedad y la dificultad para establecer relaciones sociales. El hecho de haber estado confinados y haber abusado del consumo de pantallas y nuevas tecnologías ha hecho mucho daño. Antes eran los padres los que nos decían que sus hijos no se encontraban bien y ahora son los propios adolescentes los que demandan ayuda, incluso la población infantil.

¿Los trastornos añaden conductas cada vez más violentas?

No necesariamente. Comportamientos violentos en los colegios e institutos se han dado en momentos anteriores igualmente. La ansiedad juvenil está generando más irritabilidad y malestar. Pero esto no se debe canalizar en actitudes violentas. Creo que las agresiones en centros educativos son casos aislados y ahora parece que hay más porque se está poniendo el foco en ellas. A las consultas no nos ha llegado un aumento de la agresividad.

El suicidio entre los jóvenes es una cuestión que cada vez genera más preocupación...

Durante mucho tiempo se ha considerado que hablar de ello podía alentar para que hubiera más casos. Nos hemos dado cuenta de que verbalizar sobre esto ayuda a prevenir suicidios. Los padres tienen que estar pendientes para saber si sus hijos necesitan ayuda, si han sufrido una bajada del estado de ánimo, si no tienen ganas de vivir, si se quieren hacer daño... Ante estas situaciones hay que recurrir a pediatras, médicos de cabecera, expertos en salud mental o profesionales de los centros educativos.

En Elche se han tenido que activar talleres de prevención en salud mental ante el aumento de casos de depresión...

Hemos llevado a los institutos ilicitanos talleres en los que abordados los efectos que la pandemia está teniendo en la salud mental de los jóvenes. Hay que enseñarles a transformar los pensamientos negativos en otros positivos o, al menos, neutros. Estamos haciendo un trabajo dinámico, con la participación de los adolescentes. Lo hacemos de forma lúdica, no poniéndoles un vídeo. Ellos nos cuentan sus experiencias y los cambios psicológicos que han experimentado.